Destaque e decepção do Botafogo no clássico contra Vasco
O Botafogo se despediu da Copa do Brasil de forma bastante dolorosa, com a derrota em casa nos pênaltis para o rival Vasco. Mesmo jogando em casa, o Glorioso não conseguiu driblar o sistema defensivo do adversário e, nos pênaltis, parou no goleiro Léo Jardim.
? Destaque em Campo (dados: Sofascore)
? Marlon Freitas (volante)
- ? Atuou por 90 minutos
- ? 66 passes certos em 70 tentativas
- ? 11 acertos em passes longos em 12 tentativas
- ? 3 cortes, 2 interceptações e 1 desarme
? Resumo da atuação: Apesar de não ser responsável pela criação, jogador brilhou nos passes longos.
? Decepção em Campo (dados: Sofascore)
? Santiago Rodríguez (meia)
- ? Atuou por 69 minutos
- ? Errou todos os cruzamentos (3)
- ? Ganhou 2 de 10 duelos contra rivais
- ?? Não finalizou a gol
? Resumo da atuação: Jogador esteve muito abaixo na parte técnica e acabou substituído na etapa final.
? Outras decepções
O setor de criação do Botafogo não funcionou como deveria: Jeffinho também apresentou um futebol abaixo do previsto, fato que deixou Correa sobrecarregado no meio-campo.