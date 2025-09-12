Destaque e decepção do Botafogo no clássico contra Vasco

Topo

O Botafogo se despediu da Copa do Brasil de forma bastante dolorosa, com a derrota em casa nos pênaltis para o rival Vasco. Mesmo jogando em casa, o Glorioso não conseguiu driblar o sistema defensivo do adversário e, nos pênaltis, parou no goleiro Léo Jardim.

? Destaque em Campo (dados: Sofascore)

? Marlon Freitas (volante)

  • ? Atuou por 90 minutos

  • ? 66 passes certos em 70 tentativas

  • ? 11 acertos em passes longos em 12 tentativas

  • ? 3 cortes, 2 interceptações e 1 desarme

? Resumo da atuação: Apesar de não ser responsável pela criação, jogador brilhou nos passes longos.

? Decepção em Campo (dados: Sofascore)

? Santiago Rodríguez (meia)

  • ? Atuou por 69 minutos

  • ? Errou todos os cruzamentos (3)

  • ? Ganhou 2 de 10 duelos contra rivais

  • ?? Não finalizou a gol

?  Resumo da atuação: Jogador esteve muito abaixo na parte técnica e acabou substituído na etapa final.

? Outras decepções

O setor de criação do Botafogo não funcionou como deveria: Jeffinho também apresentou um futebol abaixo do previsto, fato que deixou Correa sobrecarregado no meio-campo.

