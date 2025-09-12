Topo

Destaque e decepção do Atlético-MG na derrota para o Cruzeiro

12/09/2025 10h02

O Atlético-MG se despediu das quartas de final da Copa do Brasil com mais uma derrota para o Cruzeiro. Na estreia do técnico Jorge Sampaoli, o Galo tinha que reverter uma desvantagem de dois gols, mas não mostrou poder de reação diante de um adversário que provou sua superioridade individual e coletiva.

? Destaque em Campo (dados: Sofascore)

? Guilherme Arana

  • ? Atuou por 90 minutos

  • ? 87 ações com a bola

  • ? Ganhou 7 dos 8 duelos

  • ? Acertou 3 dos 4 dribles

? Resumo da atuação: foi importante opção ofensiva, mas perdeu a cabeça no fim e acabou expulso.

? Decepção em Campo (dados: Sofascore)

? Igor Gomes (meia)

  • ? Atuou por 78 minutos

  • ? Errou todos os cruzamentos e finalizações no jogo

  • ? Ganhou apenas 4 dos 12 duelos com rivais

  • ?? Perdeu 13 vezes a posse de bola

?  Resumo da atuação: Não esteve inspirado, sobretudo nas jogadas individuais.

? Outras decepções

Jogadores como Hulk e Gustavo Scarpa também ficaram longe de seu melhor, dificultando a missão do Atlético-MG de reverter a desvantagem contra o Cruzeiro.

