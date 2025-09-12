Topo

Esporte

Davide admite decepção, mas vê boa atuação do Botafogo em eliminação na Copa do Brasil

12/09/2025 09h38

Atuando em casa, no Estádio Nilton Santos, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. O técnico do Glorioso, Davide Ancelotti, falou sobre a decepção de deixar a competição ainda na fase de quartas de final.

"É uma sensação de muita decepção, todo mundo sente muito pela oportunidade perdida, pela torcida, pela festa que foi feita, pelo apoio que eles deram ao time, então agora é um momento de grande decepção para nós. Tivemos dois jogos muito equilibrados. O mata-mata é assim, mas a gente tinha que ganhar o jogo nesta quinta, por isso temos muita decepção", avaliou Ancelotti.

Boa atuação em eliminação

Em seguida, Davide Ancelotti falou sobre o desempenho do Botafogo no Nilton Santos. Para o italiano, a equipe carioca teve uma boa atuação, apesar da eliminação nos pênaltis.

"Acho que não tem muito o que falar. Jogamos bem, dominamos o jogo. Hoje recuperamos a bola mais perto do ataque, jogamos melhor, mas não foi o suficiente. Acho que fomos um pouco melhores que no jogo contra eles fora de casa", avaliou DavidBo

Vitor Silva / Botafogo.

Agora o Botafogo volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro, única competição que restou no calendário para o Glorioso. O Fogão visita o São Paulo neste domingo, no Morumbis, às 17h30 (de Brasília), pela 23ª rodada da competição.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

CBF anuncia "revanche" da Seleção feminina contra Inglaterra; veja detalhes

Davide admite decepção, mas vê boa atuação do Botafogo em eliminação na Copa do Brasil

Jardim valoriza vitória do Cruzeiro em clássico e revela que cumpriu "objetivo pessoal"

Torcedor do Vasco morre em briga antes de jogo pela Copa do Brasil

Bortoleto exalta importância de Alonso em seu início na F-1: 'Eu não estaria aqui sem ele'

Filho de Ronaldinho Gaúcho assina com Hull, da segunda divisão inglesa

Copa do Brasil: veja como fica chaveamento da semifinal após classificação de Cruzeiro e Vasco

Ex-São Paulo, William Gomes é eleito autor do gol mais bonito de agosto da Liga Portugal

Destaque e decepção do Cruzeiro na vitória sobre o Atlético-MG

Fernando Diniz exalta desempenho do Vasco, em classificação: "Trabalho de muitas mãos"

Torcedor do Vasco morre após ser baleado antes de clássico com o Botafogo pela Copa do Brasil