Davide admite decepção, mas vê boa atuação do Botafogo em eliminação na Copa do Brasil

Atuando em casa, no Estádio Nilton Santos, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. O técnico do Glorioso, Davide Ancelotti, falou sobre a decepção de deixar a competição ainda na fase de quartas de final.

"É uma sensação de muita decepção, todo mundo sente muito pela oportunidade perdida, pela torcida, pela festa que foi feita, pelo apoio que eles deram ao time, então agora é um momento de grande decepção para nós. Tivemos dois jogos muito equilibrados. O mata-mata é assim, mas a gente tinha que ganhar o jogo nesta quinta, por isso temos muita decepção", avaliou Ancelotti.

Boa atuação em eliminação

Em seguida, Davide Ancelotti falou sobre o desempenho do Botafogo no Nilton Santos. Para o italiano, a equipe carioca teve uma boa atuação, apesar da eliminação nos pênaltis.

"Acho que não tem muito o que falar. Jogamos bem, dominamos o jogo. Hoje recuperamos a bola mais perto do ataque, jogamos melhor, mas não foi o suficiente. Acho que fomos um pouco melhores que no jogo contra eles fora de casa", avaliou DavidBo

Agora o Botafogo volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro, única competição que restou no calendário para o Glorioso. O Fogão visita o São Paulo neste domingo, no Morumbis, às 17h30 (de Brasília), pela 23ª rodada da competição.