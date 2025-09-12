Dana White revela pedido de desculpas de Jon Jones, mas mantém veto a Casa Branca

O presidente do UFC, Dana White, revelou que Jon Jones entrou em contato diretamente com ele em um gesto de reconciliação. O ex-campeão das divisões meio-pesado (93 kg) e peso-pesado enviou uma mensagem pedindo desculpas pela forma como se afastou do esporte e demonstrou interesse em integrar o aguardado card da organização, que será realizado na Casa Branca em 2026.

Segundo White, o pedido foi sincero, mas não suficiente para que ele reconsiderasse a participação do veterano no evento. O dirigente foi categórico ao afirmar que, para essa edição especial, precisa contar com lutadores que transmitam confiança e compromisso.

"Ele mandou uma mensagem de texto dizendo algo como: 'Olha, desculpa por como tudo isso aconteceu. Quero lutar na Casa Branca, estou falando sério sobre isso'. Agradeço ele ter procurado e feito isso, mas eu preciso de pessoas em quem posso confiar para essa luta. Eu sei quem são essas pessoas - e sei quem não são", relatou o mandatário em entrevista ao canal 'Infinity Sports Network'.

Entenda

A situação ocorre em meio à polêmica aposentadoria relâmpago de Jones, que havia sinalizado um possível retorno ao octógono ainda este ano para enfrentar Tom Aspinall, campeão interino na época. Em junho, no entanto, anunciou sua saída do esporte - decisão que durou apenas duas semanas, até a confirmação oficial do evento na Casa Branca, promovido em parceria com o presidente Donald Trump.

Desde então, o lutador tenta se reaproximar da organização, declarando publicamente que está disposto a enfrentar qualquer adversário. Ainda assim, White parece pouco disposto a correr riscos em um card de tamanha visibilidade e relevância histórica.

Enquanto o retorno de 'Bones' soa improvável, outra estrela da companhia pode ocupar esse espaço. Apesar de também ter lidado com lesões e um longo período de inatividade, Conor McGregor está no radar da organização. Na visão do presidente, o irlandês representa uma aposta mais segura para um evento dessa magnitude.

