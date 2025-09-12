Dana White discute com jornalista durante coletiva de Canelo vs Crawford; veja

Na noite da última quinta-feira (11), Dana White promoveu a coletiva de imprensa para a superluta de boxe entre Terence Crawford e Saúl 'Canelo' Álvarez, que duelam neste sábado, com transmissão global da 'Netflix'. Mas o confronto entre as estrelas dos ringues acabou ficando em segundo plano após uma discussão acalorada entre o presidente do UFC e um repórter roubar a cena (veja abaixo ou clique aqui) durante a cerimônia, realizada na 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA).

Presidente do Ultimate, Dana decidiu se aventurar no ramo da nobre arte e fará sua estreia como promotor da modalidade neste sábado. E foi um questionamento que une esses dois mundos que tirou o cartola do sério. Repórter do meio, Sean Zittel fez uma pergunta que fugiu da temática do evento e expôs uma aparente tentativa de mudar algumas engrenagens no ramo do boxe para benefício da 'TKO Boxing', liga recém-criada.

Entenda o contexto

No mundo do boxe, existe a 'A Lei Muhammad Ali', uma lei federal dos EUA promulgada em 2000 que visa proteger os boxeadores contra exploração, aumentando a transparência nas finanças, evitando conflitos de interesses e promovendo a integridade e o espírito desportivo na modalidade. E, aparentemente, a 'TKO Group Holdings', conglomerado que administra o UFC e a WWE, quer alterar alguns detalhes desta regulamentação, a fim de implementar um modelo similar ao vigente hoje no Ultimate.

A grande questão é que tal modelo administrado por Dana White no UFC virou alvo de diversas ações coletivas lideradas por ex-lutadores no chamado 'processo antitruste', que alega que a empresa faz uso de práticas ilegais a fim de diminuir a margem de crescimento de seus concorrentes e, assim, estabelecer seu monopólio de mercado. Pressionada judicialmente, a principal liga de MMA do mundo aceitou um acordo para pagar uma quantia de 375 milhões de dólares (R$ 2,1 bilhões) aos demandantes.

Dado o contexto, o jornalista trouxe à tona essa recente ação judicial movida por lutadores contra o UFC para questionar a linha de raciocínio da 'TKO Boxing' em tentar, nos bastidores, mudar detalhes da 'Lei Muhammad Ali'. O que, em seu entendimento, seria repetir um erro através de práticas consideradas ilegais. Visivelmente irritado com a pergunta, Dana White iniciou um bate boca mais acalorado com o repórter.

Confira o diálogo entre as partes na íntegra:

Repórter: "Esta luta, como você disse no início da semana, está prestes a ser a terceira maior bilheteria da história dos esportes de combate. É a segunda maior bilheteria que você já promoveu, além de Mayweather-McGregor. As cinco maiores lutas da história dos esportes de combate são no boxe e aconteceram nos últimos 10 anos. Então, minha pergunta para você é: por que você quer fazer mudanças radicais na Lei de Reforma Muhammad Ali, que visa proteger os lutadores, para implementar um modelo de negócios que atualmente faz sua empresa já pagar 375 milhões de dólares em processos antitruste e tem duas potenciais ações coletivas pendentes a caminho?", questionou Zittel.

Dana: "Esta é obviamente uma longa discussão. Se você quiser falar comigo sobre isso, marque uma entrevista. Não se trata de mim e do meu negócio. Trata-se desses dois caras (Canelo e Crawford) no sábado à noite", respondeu Dana.

Repórter: "Minha pergunta complementar, Dana: no início desta semana, a Comissão Atlética do Estado da Califórnia realizou uma audiência sobre a TKO estar tentando implementar essas mudanças na Lei Ali. Ela foi adiada por três meses...", começou Zittel seu raciocínio, antes de ser interrompido pelo dirigente.

Dana: "Escute, você quer se exibir agora mesmo. Marque uma entrevista comigo se é realmente sobre isso que você quer falar. Se tiver perguntas para esses dois (Canelo ou Crawford), pergunte, e você pode marcar uma entrevista comigo.", rebateu White.

Repórter: "Isso é a América, querido. Primeira Emenda (liberdade). Dana, minha pergunta complementar é: se a TKO não conseguir fazer essas mudanças na Lei Ali, você ainda investirá no boxe? Você vai competir no mercado?", insistiu o repórter.

Dana: "Escute, se você quer bancar o babaca, vamos fazer isso em particular e podemos dar uma entrevista", disse White. "Se você quiser se exibir, eu entendo. Se tiver perguntas para esses dois que vão lutar no sábado, a história é outra.", concluiu Dana.

