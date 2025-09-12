Dan Hooker projeta vencedor de Jean Silva vs Diego Lopes como próximo desafiante ao título

Atual campeão peso-pena (66 kg) do Ultimate, Alexander Volkanovski ainda não sabe os detalhes de seu próximo desafio no octógono mais famoso do mundo. Seu adversário, entretanto, tende a ser conhecido no próximo sábado (13), durante a luta principal do 'Noche UFC'. Ao menos é nisto que acredita Dan Hooker, top 10 e destaque dos pesos-leves (70 kg). Na visão do neozelandês, o vencedor do combate entre Jean Silva e Diego Lopes deve se credenciar como o próximo desafiante ao cinturão da categoria.

Em recente entrevista ao canal 'Sky Sports', Hooker citou o fator apelo comercial para justificar sua linha de raciocínio. Em seu entendimento, tanto Diego quanto Jean unem estilos de luta empolgantes e atraem naturalmente o interesse dos fãs. E tais ingredientes não estão presentes simultaneamente na equação dos demais concorrentes ao próximo 'title shot', como Movsar Evloev e Lerone Murphy.

"Acredito que com 100% de certeza quem tiver a mão erguida nessa luta vai lutar pelo título. Porque são os caras mais empolgantes. Já ouvi que o (Diego) Lopes move o ponteiro (da audiência). Sei que o (Jean) Silva e os Fighting Nerds estão fazendo um trabalho incrível. Então o vencedor recebe o 'title shot'. Algumas pessoas podem dizer: 'Ah, mas tem outros'. O Murphy, já me disseram que é chato demais, não como lutador, mas no microfone. O Evloev: ninguém se importa (risos). E Aljamain Sterling, o UFC te odeia (risos). Então o vencedor dessa luta ganha o title shot", opinou o neozelandês.

Cenário atual

Desde que derrotou Diego Lopes no UFC 314, em abril, Volkanovski voltou suas atenções para Evloev, invicto no MMA e número 1 do ranking. Mas o estilo de luta baseado no wrestling e a baixa popularidade junto aos fãs parece postergar, cada vez mais, a chance do russo lutar pelo título. E prova disso é que Movsar foi 'moralmente' ultrapassado por Lerone Murphy, que recentemente brilhou no UFC 319, em agosto, com um nocaute avassalador sobre Aaron Pico. O desempenho do inglês fez com que o campeão já apalavrasse um confronto entre os dois para dezembro.

Apesar do acordo informal, nada foi oficializado pelo Ultimate, que talvez aguarde o desfecho do Noche UFC para definir a próxima rodada pelo cinturão, justamente por saber do apelo dos protagonistas do show. Sendo assim, uma performance avassaladora pode fazer com que Jean ou Diego 'furem a fila' e se credenciem com o 'title shot', como Hooker opinou, por unirem talento e popularidade. A favor de 'Lord', além da invencibilidade no UFC, ainda está o fato de representar um desafio inédito para Volkanovski.

