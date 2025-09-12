Cruzeiro favoritaço contra o Corinthians? 'Palmeiras também era', diz Juca

O Cruzeiro é "favoritaço" contra o Corinthians na Copa do Brasil?
No Posse de Bola, o colunista Juca Kfouri compara o duelo na semifinal ao Dérbi das oitavas, quando o Corinthians eliminou o rival Palmeiras, que era tido como favorito.
O Cruzeiro é favoritaço como o Palmeiras era favoritaço contra o Corinthians na Copa do Brasil. O Cruzeiro está brigando no G4, o Corinthians tá querendo escapar do Z4. E o Cruzeiro é seis vezes campeão da Copa do Brasil. Juca Kfouri
Entre Corinthians e Palmeiras não era fácil também prever que o Palmeiras ia seguir na Copa do Brasil?Juca Kfouri
'Fluminense pode surpreender', diz Arnaldo Ribeiro
O Fluminense chega à semifinal da Copa do Brasil com potencial de surpreender os concorrentes pelo título, analisa Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.
O Flu eliminou o Bahia e agora enfrenta o Vasco por uma vaga na decisão. Segundo Arnaldo, o time de Renato Gaúcho superou a saída do seu principal jogador, John Arias, e vive bom momento nas copas.
Eu acho que o Fluminense meio que corre por fora, ninguém dá muita bola, mas eu acho que o Fluminense pode surpreender na Copa do Brasil. E, quem sabe, também na Sul-Americana. Dessa vez, o time de copas é o Fluminense.Arnaldo Ribeiro
