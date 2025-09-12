Criciúma empata com Volta Redonda e desperdiça chance de encostar na liderança da Série B

Nesta sexta-feira, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma visitou o Volta Redonda no Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, e empatou sem gols.

Com o resultado, o time de Santa Catarina seguiu em terceiro, agora com 43 pontos. Assim, desperdiçou a chance de encostar no líder Coritiba, que se encontra com 46 conquistados. Vale destacar que o Coxa ainda entra em campo nesta rodada. Por outro lado, o Volta Redonda até ganhou uma posição, mas continuou na zona de rebaixamento. Agora é o 17º, com 27 somados.

? VOLTA REDONDA 0 X 0 CRICIÚMA ?

? Competição: Série B - Campeonato Brasileiro



?? Local: Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)



? Data: 12 de setembro de 2025 (sexta-feira)



? Horário: 19h (de Brasília)

