Coritiba tem gol anulado no fim, empata sem gols com o Goiás, mas segue líder da Série B
Um dos duelos mais aguardados da 26ª rodada terminou com o Coritiba se mantendo na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. No duelo direto diante do Goiás, o time paranaense ficou no empate sem gols no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, nesta sexta-feira, o que foi o suficiente para seguir na ponta da tabela da competição. Nos acréscimos, o time paranaense teve um gol anulado, por toque no braço de Sebastián Gómez, para frustração da torcida.
Com a igualdade, o Coritiba chegou a 47 pontos, em primeiro lugar, enquanto o Goiás soma 45, na vice-liderança. Mesmo com os resultados ao fim da rodada, a dupla não mudará de posição na tabela e seguirá com uma boa distância para quinto colocado.
O Coritiba iniciou o duelo se impondo diante do torcedor. Logo de cara, Rodrigo Rodrigues teve duas chances em sequência e Thiago Rodrigues, substituto de Tadeu, fez grande defesa à queima roupa. O lance animou os donos da casa, que seguiram rondando a área adversária. Clayson e Ronier, até arriscaram a gol, porém sem sucesso.
Aos poucos, o Goiás foi freando o ímpeto inicial coritibano. Equilibrando a posse de bola e trocando passes tentando ditar o ritmo. O time seguiu bem postado defensivamente, mas não teve criatividade para explorar os espaços para contra-ataque. Na reta final, o duelo caiu de intensidade e o empate parcial permaneceu.
Na volta do intervalo, o Coritiba voltou imprimindo o mesmo ritmo. Ronier arriscou de longe, Thiago Rodrigues deu rebote e Clayson acertou a rede do lado de fora. Minutos depois, explorando o jogo aéreo, Gustavo Coutinho aproveitou o cruzamento da direita e cabeceou forte, a bola desviou em Willean Lepo e explodiu no travessão.
O Goiás seguiu com a postura defensiva, com as linhas bem baixas e pouca inspiração para surpreender. O time paranaense ensaiou uma blitz na reta final e Seba tirou tinta da trave. Depois foi a vez de Iury Castilho assustar de cabeça. De tanto insistir, nos acertos, o Coritiba chegou a marcar, mas o gol de Sebastián Gómez foi anulado por toque no braço, levando a torcida do delírio à frustração em poucos minutos.
O Coritiba volta a campo no próximo domingo (21), quando visita o América-MG, na Arena Independência, às 16h, em Belo Horizonte (MG). Já o Goiás atua no sábado (20), às 16h, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), diante do Paysandu.
FICHA TÉCNICA
CORITIBA 0 X 0 GOIÁS
CORITIBA - Pedro Morisco; Zeca (Felipe Guimarães), Maicon, Jacy e João Almeida; Wallisson (Machado), Sebastián Gómez e Vini Paulista (Carlos de Pena); Clayson (Iury Castilho), Lucas Ronier e Rodrigo Rodrigues (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart.
GOIÁS - Thiago Rodrigues; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat (Moraes); Marcão Silva (Gonzalo Freitas), Rodrigo Andrade (Rafael Gava) e Juninho; Wellington Rato, Anselmo Ramon (Brayann) e Welliton (Jajá). Técnico: Vagner Mancini.
CARTÕES AMARELOS - Carlos de Pena e Iury Castilho (Coritiba); Lucas Lovat, Jajá, Gonzalo Freitas e Lucas Ribeiro (Goiás).
ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).
RENDA - R$ 776.890,00.
PÚBLICO - 32.246 torcedores.
LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).