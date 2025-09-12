Topo

Coritiba empata com Goiás e mantém vantagem na liderança da Série B

12/09/2025 23h57

Nesta sexta-feira, em confronto válido pela 26ª rodada da Série B, o Coritiba recebeu o Goiás no Couto Pereira, empatou por 0 a 0 e manteve sua vantagem na liderança.

Com o resultado, o Coritiba chegou aos 47 pontos, na primeira colocação da tabela, e preservou sua vantagem de dois pontos para o vice-líder Goiás, que alcançou 45.

O Napoli retorna aos gramados no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando visita o América-MG, no Independência. No sábado, às 16h, o Goiás recebe o Paysandu. Ambos os duelos serão válidos pela 27ª rodada.

Aos 47 minutos do primeiro tempo, o Coritiba inaugurou o placar. Em lance dentro da área, Sebastián Gómez balançou as redes, mas o gol acabou sendo anulado pelo VAR, que apontou toque no braço do atacante. Nove minutos depois, o próprio Gómez recebeu cartão vermelho e deixou o Coxa com um a menos na partida.

