Coritiba e Goiás fazem duelo direto pela liderança na abertura da 26ª rodada da Série B

A abertura da 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira, promete muita emoção nos seus dois jogos. A briga é na parte de cima da tabela: Coritiba e Goiás fazem um duelo direto pela liderança, enquanto o Criciúma tenta aproveitar para subir na tabela diante do Volta Redonda.

Um dos duelos mais esperados da Série B, tratado por muitos como uma espécie de 'final antecipada', enfim, chegou. A partir das 21h30, o líder Coritiba terá um duelo direto pela ponta da tabela diante do Goiás, no estádio Couto Pereira.

Com 46 pontos, o time paranaense voltou à liderança na última rodada, quando goleou a Ferroviária por 4 a 0 e aproveitou um tropeço do próprio Goiás, que perdeu por 2 a 1 para o Avaí. O time goiano tem 44 pontos, precisa vencer para retomar a ponta e não ver o adversário disparar na briga pelo título.

Logo atrás, com 42, o Criciúma também tenta seguir firme na briga pelo título diante do Volta Redonda, que tem 24 e briga contra o rebaixamento. As equipes se enfrentam a partir das 19h, no Raulino de Oliveira. O time catarinense é terceiro colocado, enquanto o fluminense, com 26, ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

A rodada segue no sábado, com mais dois jogos. A partir das 16h, o Paysandu recebe o América-MG no Mangueirão, enquanto o Vila Nova encara o Remo, no Onésio Brasileiro Alvarenga, às 18h30. No domingo, é a vez de Operário-PR e Cuiabá medirem forças no Estádio Germano Kruger, às 16h, e Athletic-MG e Botafogo-SP se enfrentarem às 18h30, na Arena Sicredi.

Como de costume, os jogos da rodada seguem na segunda-feira, quando, às 19h, Ferroviária e Novorizontino fazem duelo paulista na Arena Fonte Luminosa, e CRB e Amazonas se enfrentam no Rei Pelé, em Maceió (AL), a partir das 21h30.

Na terça-feira, a rodada termina com mais dois jogos. No estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), o Atlético-GO tenta se recuperar diante do Avaí, a partir das 18h30, enquanto a Chapecoense encara o Athletico-PR, às 21h35, na Arena Condá, em Chapecó (SC).