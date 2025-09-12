Topo

Corinthians volta a vencer o XV de Piracicaba e avança no Paulista sub-20

12/09/2025 17h17

O Corinthians venceu o XV de Piracicaba por 3 a 1 nesta sexta-feira, na Fazendinha, pela volta da segunda fase do Campeonato Paulista sub-20. Com o resultado, o Timão garantiu a classificação para a próxima fase da competição.

Os Filhos do Terrão já haviam ganhado a partida de ida, por 1 a 0. A equipe alvinegra, portanto, entrou em campo já com a vantagem do empate. Luiz Fernando, Caipira e Luiz Eduardo marcaram os gols do triunfo desta tarde.

Próxima fase

O Corinthians aguarda o término de todos os jogos da segunda fase para saber quem será o adversário nas oitavas de final. Quatro jogos estão agendados para este sábado.

