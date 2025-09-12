Topo

'Corinthians só aceita naming rights com correção anual', diz Samir

12/09/2025 17h50

O Corinthians busca novos naming rights para a Neo Química Arena, mas só aceita propostas que prevejam correção anual, explicou Samir Carvalho na Live do Corinthians.

O clube quer elevar o valor do contrato dos atuais R$ 300 milhões para R$ 700 milhões em dez anos, devido à dívida de aproximadamente R$ 700 milhões com a Caixa, reajustada pelo CDI. O valor recebido hoje já não cobre os juros anuais.

O Corinthians não pode perder para a inflação. Então a proposta que o Corinthians quer, por exemplo, ele quer 70 milhões por ano, mas ele quer que o indexador corrija o contrato da mesma forma dos juros que ele paga na arena anualmente.
Samir Carvalho

