Corinthians: Memphis volta contra o Sport após sofrer lesão

Após sofrer um edema muscular contra o Athletico, na Copa do Brasil, Memphis Depay estará à disposição do Corinthians para enfrentar o Sport, na 24ª rodada do Brasileirão, disse Samir Carvalho, na Live do Clube.

Assim, Memphis desfalca o Corinthians diante do Fluminense, amanhã, às 21h (de Brasília). Outro que segue como baixa é Raniele. O volante está em transição física a expectativa é de que também esteja pronto para retornar contra o Sport.

O Memphis: uma semana é a recuperação dele -- não vai ficar fora muito tempo, notícia boa. E o Raniele não volta agora, contra o Fluminense. [Ele vai precisar de] mais uma semana e já deve estar à disposição. [...] Então essas são duas notícias boas.

Samir Carvalho

