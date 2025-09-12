Topo

Corinthians inscreve trio da base no Campeonato Brasileiro

12/09/2025 21h33

O Corinthians aproveitou o último dia para inscrição de novos jogadores no Campeonato Brasileiro e incluiu na lista mais três garotos da base. São eles: o meia Gui Amorim e os atacantes Nicollas e Luiz Fernando.

Gui Amorim é um dos principais destaques da equipe sub-17 alvinegra. Recentemente, após a saída de Kauê Furquim para o Bahia, o clube do Parque São Jorge assinou um aditivo no contrato do jogador de 17 anos, triplicando o valor da multa rescisória da joia.

Já Nicollas chegou a ser testado pelo técnico Dorival Júnior em treinos do elenco profissional no CT Dr. Joaquim Grava. Luiz Fernando, por sua vez, foi observado pelo antigo treinador do Timão, Ramón Díaz.

Lista completa

Com a inscrição dos três Filhos do Terrão, o Corinthians completou as 50 vagas disponíveis no Brasileirão.

O clube alvinegro ainda pode fazer três alterações na lista até 3 de outubro. Estão registrados alguns atletas que até já deixaram o Parque São Jorge, como Igor Coronado, Alex Santana e Giovane.

Vale dizer que, embora inscritos, Gui Amorim, Nicollas e Luiz Fernando não estão à disposição de Dorival para o jogo contra o Fluminense, neste sábado, pela 23ª rodada da Série A.

Veja abaixo a lista de relacionados para enfrentar o Flu:

Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza e Kauê

Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo, João Vitor, Matheus Bidu e Matheuzinho

Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro Tchoca

Meio-campistas: André Luiz, Dieguinho, Maycon, Rodrigo Garro e Ryan

Atacantes: Gui Negão, Kayke, Romero, Talles Magno, Vitinho e Yuri Alberto

Próximo jogo do Corinthians

Fluminense x Corinthians (23ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Situação na tabela

?Corinthians: 12ª posição, com 26 pontos (seis vitórias, oito empates e oito derrotas)

Fluminense: nono lugar, com 28 pontos (oito vitórias, quatro empates e oito derrotas)

