Corinthians fecha preparação e terá mudanças contra o Fluminense; veja provável escalação

O Corinthians fez o último treino e finalizou, na manhã desta sexta-feira, a preparação para o jogo contra o Fluminense, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior prepara mudanças na equipe titular.

Os volantes Charles, com dores no joelho direito, e José Martínez, que sofreu um trauma no tornozelo na partida da Venezuela contra o Colômbia, não viajaram para o Rio de Janeiro.

Além deles, Dorival não contará com Raniele, em transição, Memphis Depay, que sofreu um edema na coxa direita, e André Carrillo, com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Os meio-campistas Breno Bidon, suspenso, e Luiz Gustavo Bahia, com um edema no tornozelo esquerdo, completam a lista de desfalques.

Em contrapartida, os convocados Félix Torres e Romero estão de volta. O zagueiro André Ramalho, recuperado de um quadro de virose, também foi relacionado.

Provável escalação do Corinthians

Diante das baixas no meio-campo, Dorival tem poucas opções para armar o Corinthians diante do Tricolor das Laranjeiras. Ele pode voltar a escalar Matheus Bidu como um ala, em uma formação de três zagueiros, como na vitória sobre o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira.

Outra alternativa é dar uma oportunidade ao garoto André Luiz. O jovem da base tem treinado entre os profissionais e, segundo apuração da Gazeta Esportiva, agrada ao treinador.

No ataque, a tendência é que Yuri Alberto não seja titular. O camisa 9 está retornando gradualmente depois de se recuperar de uma cirurgia de hérnia inguinal. Sendo assim, o setor ofensivo deve ser formado por Vitinho e Gui Negão. Kayke Talles Magno e Romero correm por fora.

Uma provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon, Ryan e Matheus Bidu; Rodrigo Garro; Vitinho e Gui Negão.

Como foi o treino?

Antes de iniciar as atividades de campo, a comissão técnica de Dorival Júnior à sala de preleção do CT Dr. Joaquim Grava para a análise de vídeos do próximo adversário. Em seguida, houve uma ativação na academia.

Já no gramado, Dorival organizou dois exercício de enfrentamento em espaço reduzido. Por fim, os jogadores repetiram cobranças de falta diretas.

Próximo jogo do Corinthians

Fluminense x Corinthians (23ª rodada do Brasileirão)

(23ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)

13/09 (sábado), às 21h (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Situação na tabela