Corinthians encara 'fantasmas' e tenta embalar após vaga na Copa do Brasil

Classificado à semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians encara agora uma sequência decisiva no Brasileirão: dois jogos fora de casa antes de receber o Flamengo na Neo Química Arena.

Tentando embalar

O Corinthians se classificou às semifinais da Copa do Brasil após passar pelo Athletico-PR com um agregado de 3 a 0. As semis não acontecerão, contudo, antes de dezembro, e, até lá, o clube precisará voltar atenções ao Brasileirão.

E o Alvinegro enfrentará uma sequência de dois jogos fora de casa no nacional, contra Sport e Fluminense. A seguir, no dia 28, recebe o Flamengo, na Neo Química Arena.

Os compromissos desafiam o bom momento da equipe de Dorival Júnior, que, apesar do bom momento na Copa do Brasil, precisará superar outros desafios neste mês de setembro.

Fantasmas alvinegros

Um problema nesta temporada tem sido o desempenho atuando fora de casa. Até aqui, no nacional, são apenas duas vitórias em dez partidas, além de três empates. Na Libertadores e na Sul-Americana, o desempenho longe de São Paulo também foi problema.

A história mudou, contudo, no recorte mais recente: desde a vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque pela volta das oitavas da Copa do Brasil, são três vitórias em quatro jogos longe da Neo Química Arena (venceu Palmeiras, Vasco e Athletico-PR; perdeu para o Juventude).

Outra pedra no sapato no histórico recente é o Flamengo. Desde 2017, são 27 jogos contra o Rubro-Negro e apenas quatro vitórias. No que se refere a confrontos em mata-mata, o recorte também é negativo, englobando eliminação na Libertadores 2022 e derrota na final da Copa do Brasil 2023.

Virada de chave

Mesmo com uma crise de lesões, que vitimou atletas como Memphis Depay, Yuri Alberto, José Martínez, Raniele, André Carillo e Matheuzinho, o Corinthians engatou um bom momento e avançou à semifinal. O objetivo de Dorival Júnior, agora, é ir bem no Campeonato Brasileiro.

O Corinthians ocupa a 12ª colocação, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, primeiro dentro da zona de rebaixamento. O próximo desafio será no sábado, às 21h (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã.