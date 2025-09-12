Corinthians desembarca no Rio para enfrentar o Fluminense
Na noite desta sexta-feira, o Corinthians desembarcou no Rio de Janeiro, onde enfrentará o Fluminense, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã.
A delegação corintiana embarcou após o último treino no CT Joaquim Grava, com foco no encerramento da preparação para o embate.
O Timão chega para o confronto com dois jogos sem perder pelo Brasileirão. A equipe venceu o Vasco, em São Januário, por 3 a 2, e empatou com o Palmeiras por 1 a 1, na Neo Química Arena. Com isso, soma 26 pontos, na 12ª colocação. Em caso de vitória, a equipe paulista ultrapassará o Fluminense, que está na nona posição, com dois pontos a mais.
Uma provável escalação do Alvinegro para o embate tem: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon, Ryan e Matheus Bidu; Rodrigo Garro; Vitinho e Gui Negão.