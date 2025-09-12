Copa do Brasil: veja como fica chaveamento da semifinal após classificação de Cruzeiro e Vasco

Os dois últimos classificados para a semifinal da Copa do Brasil foram definidos nesta quinta-feira. Cruzeiro e Vasco conquistaram a vaga, fechando o chaveamento dos confrontos que determinarão os finalistas do torneio.

No primeiro duelo do dia, o Cruzeiro venceu o Atlético-MG mais uma vez em confronto realizado em Belo Horizonte. O time já havia vencido o jogo de ida e repetiu o placar de 2 a 0. Os mineiros enfrentarão o Corinthians.

No Nilton Santos, o placar da volta também repetiu a ida. Botafogo e Vasco empataram por 1 a 1. A decisão foi para os pênaltis, e os vascaínos se deram melhor. Na última quarta-feira, Fluminense e Corinthians garantiram os seus lugares. O time carioca eliminou o Bahia após vencer por 2 a 0, no Maracanã, enquanto os paulistas derrotaram o Athletico-PR pelo mesmo placar, na Neo Química Arena.

Assim, os confrontos das semifinais da Copa do Brasil ficam da seguinte forma: o Corinthians enfrentará Cruzeiro, e Fluminense encara Vasco.

Após mudanças da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no calendário, as semifinais só serão disputadas após o término do Campeonato Brasileiro. Os jogos de ida estão previstos para 10 de dezembro, enquanto as partidas de volta devem acontecer no dia 14. Os horários e locais das partidas ainda serão divulgados.

VEJA OS RESULTADOS DOS CONFRONTOS DESTA QUINTA-FEIRA:

Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG

Botafogo 1 (3) x (5) 1 Vasco

RESULTADOS DOS JOGOS DA ÚLTIMA QUARTA-FEIRA:

Fluminense 2 x 0 Bahia

Corinthians 2 x 0 Athletico-PR