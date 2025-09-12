Contra o Botafogo, São Paulo defende invencibilidade de dois meses dentro de casa

O São Paulo vive uma invencibilidade de seis jogos dentro do Morumbis por todas as competições. Neste domingo, às 17h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor busca defender essa sequência diante do Botafogo, segundo melhor visitante da competição.

A última derrota da equipe paulista no Morumbis foi no dia 12 de junho, diante do Vasco, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 3 a 1. Desde então, foram cinco vitórias do São Paulo e um empate em seis jogos, com um aproveitamento de aproximadamente 88,89%.

? Domingo é dia de voltar ao MorumBIS! Garanta o seu ingresso para o jogo contra o Botafogo, às 17h30, pelo Brasileirão > https://t.co/CV5rzDgMYt#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/lFiUhpUymt ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 11, 2025

Nesse período, a equipe do técnico Hernán Crespo venceu o Corinthians (2 a 0), Fluminense (3 a 1), Vitória (2 a 0) e Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Bateu o Athletico-PR (2 a 1), pela Copa do Brasil, e ficou no empate contra o Atlético Nacional (1 a 1), pela Copa Libertadores.

Além disso, o São Paulo tem a quinta melhor campanha como mandante no Brasileirão, com 21 pontos conquistados em 11 jogos. Foram seis vitórias, três empates e duas derrotas. Quatro dessas vitórias foram com Crespo, que tem 100% de aproveitamento dentro do Morumbis pela competição.

O Tricolor ocupa a 7ª posição, com 32 pontos.

Botafogo é um visitante indigesto

Por outro lado, o Botafogo tem a segunda melhor campanha como visitante pelo Campeonato Brasileiro, com 17 pontos conquistados, mesmo número do Flamengo e atrás apenas do Palmeiras, que tem 23 pontos somados.

Em dez partidas longe de casa, o Glorioso tem cinco vitórias, dois empates e três derrotas, com um aproveitamento de cerca de 56,67%.

A última vez que o Botafogo perdeu como visitante no Campeonato Brasileiro foi no dia 3 de maio, diante do Bahia, pela sétima rodada, na Arena Fonte Nova. Cauly marcou o gol da vitória dos mandantes.

O Alvinegro é o 5º colocado, com 35 pontos somados.