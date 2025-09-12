Conor McGregor crava retorno ao UFC em card na Casa Branca

Conor McGregor está oficialmente de volta - ao menos de acordo com ele mesmo. Em vídeo publicado no 'TikTok' do jornalista Adam Glyn, o ex-campeão do UFC dos penas (66 kg) e dos leves (70 kg) confirmou que fará parte do card especial que será realizado no gramado da Casa Branca, em 2026. O evento celebrará os 250 anos da independência dos Estados Unidos e promete ser um dos maiores já organizados pela companhia.

Além de anunciar sua presença, o irlandês comentou com entusiasmo a mudança de data. Inicialmente previsto para o dia 4 de julho, o espetáculo foi antecipado para junho, conforme revelou o Wall Street Journal. McGregor não apenas confirmou a informação, como demonstrou aprovação pela alteração no cronograma.

"Isso é certeza, com toda certeza. Esse é o meu evento. Estou muito feliz que será em junho. Antes seria em julho. Agora, um mês antes, ainda melhor. Tragam para abril, por que não?", declarou, com palavras que podem encerrar os rumores sobre sua participação no card.

O lutador também compartilhou sua empolgação com o retorno ao octógono em um palco tão simbólico. Para ele, não poderia haver cenário melhor para marcar sua volta à ativa em grande estilo.

"Estou extasiado por estar de volta. E não há evento melhor do que esse, na Casa Branca. Isso é o que eu faço de melhor. Estou muito animado, motivado. Pode vir!", afirmou.

Patrão apostou

Questionado, em entrevista ao canal 'Infinity Sports Network', sobre as chances do irlandês estar presente no card, Dana White foi cauteloso ao afirmar que ainda há muitos fatores indefinidos até que a montagem oficial do evento comece - o que, segundo ele, só deve ocorrer a partir de fevereiro do próximo ano. Ainda assim, o mandatário demonstrou otimismo quanto à participação do ex-campeão.

"Eu não sei quais são as chances. Muita coisa precisa acontecer de agora até lá, e a gente realmente só vai começar a montar o card em fevereiro. Mas o que eu posso te dizer é que o Conor tem sido muito consistente em querer estar nesse card e tem feito tudo certo pra isso acontecer. Então, se você quiser apostar cinco dólares, eu colocaria no Conor antes de colocar em qualquer outra pessoa", afirmou.

Inatividade

Fora de ação desde 2021, quando sofreu uma grave lesão na perna durante a trilogia contra Dustin Poirier, McGregor já sinalizou diversas vezes sua intenção de voltar ao octógono. Inclusive, chegou a ter seu retorno oficialmente anunciado para junho de 2024, em duelo contra Michael Chandler. No entanto, o irlandês acabou sofrendo uma fratura no dedo do pé e foi forçado a se retirar do evento.

Apesar da inatividade prolongada, o astro segue como uma das figuras mais influentes do MMA mundial. E, na visão de Dana White, também aparece como o nome mais provável a integrar o card histórico na residência oficial dos Estados Unidos.

