'Misógino e machista', diz Luiza Oliveira sobre post de Lyanco

O zagueiro Lyanco, do Atlético-MG, foi misógino e machista em sua rede social ao tentar desmerecer a classificação do Cruzeiro na Copa do Brasil, afirma a apresentadora Luiza Oliveira no De Primeira.

Ele fala 'boa noite a todas as meninas, menstruaram e viraram mocinhas'. Gente, é um comentário misógino, machista, homofóbico. É lamentável!

Luiza Oliveira

O colunista Julio Gomes ressalta que a postagem do zagueiro do Galo é desrespeitoso em relação ao corpo das mulheres, principalmente às jovens que precisam lidar com o início da menstruação.

De mau gosto, sem empatia nenhuma pelo que é o corpo da mulher, o que vive nessa idade. Olha, idiota no mundo não falta, viu? Julio Gomes

Lyanco publicou o comentário em sua página no Instagram após a eliminação do Galo para a Raposa na Copa do Brasil.

