Com muitos desfalques, Corinthians divulga relacionados para pegar o Flu; veja lista

12/09/2025 18h19

O Corinthians divulgou, na tarde desta sexta-feira, os relacionados para o jogo contra o Fluminense, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lista conta com diversas ausências.

Os volantes Charles, com dores no joelho direito, e José Martínez, que sofreu um trauma no tornozelo na partida da Venezuela contra o Colômbia, não viajaram para o Rio de Janeiro.

Além deles, o técnico Dorival Júnior não contará com Raniele, em transição, Memphis Depay, que sofreu um edema na coxa direita, e André Carrillo, com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. O meio-campista Breno Bidon, suspenso, completa a lista de desfalques.

Em contrapartida, os convocados Félix Torres e Romero estão de volta. O zagueiro André Ramalho, recuperado de um quadro de virose, também foi relacionado.

O Corinthians finalizou a preparação para pegar o Fluminense nesta sexta-feira e embarcou com destino à capital fluminense. A delegação alvinegra chega ao Rio no período da noite.

Veja abaixo a lista completa:

  • Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza e Kauê

  • Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo, João Vitor, Matheus Bidu e Matheuzinho

  • Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro Tchoca

  • Meio-campistas: André Luiz, Dieguinho, Maycon, Rodrigo Garro e Ryan

  • Atacantes: Gui Negão, Kayke, Romero, Talles Magno, Vitinho e Yuri Alberto

Próximo jogo do Corinthians

  • Fluminense x Corinthians (23ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)

  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Situação na tabela

  • Corinthians: 12ª posição, com 26 pontos (seis vitórias, oito empates e oito derrotas)

  • Fluminense: nono lugar, com 28 pontos (oito vitórias, quatro empates e oito derrotas)

