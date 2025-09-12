Com muitos desfalques, Corinthians divulga relacionados para pegar o Flu; veja lista
O Corinthians divulgou, na tarde desta sexta-feira, os relacionados para o jogo contra o Fluminense, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lista conta com diversas ausências.
Os volantes Charles, com dores no joelho direito, e José Martínez, que sofreu um trauma no tornozelo na partida da Venezuela contra o Colômbia, não viajaram para o Rio de Janeiro.
Além deles, o técnico Dorival Júnior não contará com Raniele, em transição, Memphis Depay, que sofreu um edema na coxa direita, e André Carrillo, com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. O meio-campista Breno Bidon, suspenso, completa a lista de desfalques.
Em contrapartida, os convocados Félix Torres e Romero estão de volta. O zagueiro André Ramalho, recuperado de um quadro de virose, também foi relacionado.
O Corinthians finalizou a preparação para pegar o Fluminense nesta sexta-feira e embarcou com destino à capital fluminense. A delegação alvinegra chega ao Rio no período da noite.
Veja abaixo a lista completa:
- Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza e Kauê
- Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo, João Vitor, Matheus Bidu e Matheuzinho
- Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro Tchoca
- Meio-campistas: André Luiz, Dieguinho, Maycon, Rodrigo Garro e Ryan
- Atacantes: Gui Negão, Kayke, Romero, Talles Magno, Vitinho e Yuri Alberto
Próximo jogo do Corinthians
- Fluminense x Corinthians (23ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Situação na tabela
- Corinthians: 12ª posição, com 26 pontos (seis vitórias, oito empates e oito derrotas)
- Fluminense: nono lugar, com 28 pontos (oito vitórias, quatro empates e oito derrotas)