Com Memphis e Yuri em dúvida, veja como Dorival pode armar Corinthians contra o Flu

O técnico Dorival Júnior tem algumas dúvidas no ataque do Corinthians para o jogo contra o Fluminense, neste sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele ainda não sabe como e se poderá contar com os astros Yuri Alberto e Memphis Depay.

O holandês dificilmente terá condições de ser relacionado. Ele, que deixou a partida diante do Athletico-PR ainda no primeiro tempo, foi diagnosticado com um edema na posterior da coxa direita e está em tratamento.

Edema não significa lesão, mas sim um incômodo, um inchaço, que pode vir a se tornar um problema maior, se agravado. De qualquer maneira, em função do curto período de tempo entre os jogos, Memphis deve ser preservado.

Yuri Alberto fora?

Yuri Alberto, voltando aos gramados depois de realizar uma cirurgia de hérnia inguinal, deve ser relacionado normalmente. Porém, como apurou a Gazeta Esportiva, a tendência é que o camisa 9 não seja titular.

Segundo informações obtidas pela reportagem, o jogador sentiu um grande desgaste ao término do jogo contra o Furacão, embora tenha atuado por apenas 13 minutos. Ele, assim, deve ser reincorporado ao time titular de maneira gradual.

Jovem pede passagem

Possivelmente sem Memphis e Yuri entre os titulares contra o Fluminense, o jovem Gui Negão ganha nova oportunidade no time para confirmar o bom momento. O garoto de 18 anos assumiu o protagonismo diante da ausência dos astros e foi o grande destaque do confronto com o Furacão.

Com quatro gols nas últimas cinco partidas, o Filho do Terrão pede passagem. Ele até já se colocou à disposição de exercer outras funções para ser mantido na equipe.

Em entrevista coletiva, o técnico Dorival Júnior falou sobre a concorrência no setor ofensivo.

"O futebol é uma concorrência diária. É necessário um elenco forte, composto, para termos uma briga constante por posições. Um jogador motiva o outro, isso faz com que eles cresçam. Espero que a gente continue com esse propósito. A minha função é errar o mínimo possível e ser assertivo nas decisões. Estamos com pelo menos seis ou sete garotos sendo preparados, evoluindo em muitos conceitos. Estou muito satisfeito com o que tenho visto. Esse ganho está fazendo a diferença", analisou.

Outras opções

Se Memphis não estiver à disposição e Yuri Alberto não reunir condições de ser titular, Dorival terá que encontrar um parceiro para Gui Negão no ataque. No atual elenco, ele conta com quatro opções.

Há expectativa de que Vitinho, reforço do Corinthians para esta temporada, possa ser titular pela primeira vez. O atacante entrou bem contra o Athletico-PR, na última quarta-feira.

Além dele, Dorival pode escalar Kayke, Romero ou Talles Magno. Os dois últimos, embora mais experientes, não vivem boa fase e perderam espaço.

Próximo jogo do Corinthians

Fluminense x Corinthians (23ª rodada do Brasileirão)

(23ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)

13/09 (sábado), às 21h (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Situação na tabela