Com Caio Bonfim, Brasil abre o Mundial de Tóquio na marcha atlética

O 20º Mundial de Atletismo, realizado em Tóquio, no Japão, começa na noite desta sexta-feira, já com a disputa de medalhas nos 35 km da marcha atlética. As duas provas serão realizadas simultaneamente, a partir das 19h30 (de Brasília), com a presença de seis atletas brasileiros. Entre eles, o medalhista olímpico e mundial Caio Bonfim e a recordista sul-americana Viviane Lyra.

Onde assistir

O SporTV e a Cazé TV anunciaram a transmissão da competição no Brasil.

A prova terá chegada e largada no Estádio Nacional de Tóquio. Os atletas e as atletas sairão do estádio para o entorno e entrarão em um circuito. Na prova de 35 km, farão 32 km (16 voltas) em um circuito de 2 km, e retornarão para o estádio. Nos 20 km, o circuito será menor, de 1 km, no qual darão 18 voltas.

Destaque olímpico, Caio Bonfim mira grandes provas

Vice-campeão olímpico dos 20 km nos Jogos de Paris, em 2024, Caio também é dono de duas medalhas mundiais de bronze nas provas de Budapeste, em 2023, e Londres, em 2017. Nos 35 km, ele é o atual recordista brasileiro, com a marca de 2:25:14 conquistada no Mundial de Eugene-2022, quando foi 7º colocado.

"Treinamos, nos preparamos, e espero fazer grandes provas aqui", disse Caio.

Gianetti Bonfim, que é treinadora e mãe de Caio Bonfim, diz que o atleta de 34 anos pode fazer um bom resultado no Japão.

"O Caio também está entre os melhores do mundo, então a gente acredita em uma grande prova. E, quem sabe, uma medalha, que é sempre um desejo, um anseio. Porque não podemos subestimar os adversários", afirmou.

Viviane Lyra ressalta exigência física e mental

Na disputa feminina, Viviane Lyra, de 32 anos, tem como melhor resultado o 4º lugar do Mundial de Budapeste, disputado em 2023, no qual bateu o recorde brasileiro da distância (2:44:40).

"Ter tido a experiência no revezamento misto de marcha (foi 7ª colocada na Olimpíada de Paris-2024, na dupla com Caio Bonfim) nos deu um grande entendimento para as estratégias de recuperação. Acho que esse será um grande diferencial para chegar bem também nos 20 km", avaliou Vivi.

"A expectativa é de realizar uma prova estratégica. Pelo fato de ser um local quente e único, não sei se teremos grandes marcas. Mas com certeza haverá uma grande disputa, com exigência física e mental bem elevada", acrescentou.