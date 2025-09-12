Clima quente! Diego Lopes e Jean Silva discutem às vésperas do Noche UFC; confira

O clima entre Diego Lopes e Jean Silva, ao que parece, está realmente pegando fogo. Nesta sexta-feira (12), véspera do confronto entre os dois na luta principal do Noche UFC, que acontece no sábado, em San Antonio (EUA), os pesos-penas (66 kg) brasileiros viralizaram mais uma vez ao se estranharem nos bastidores do show.

O vídeo da altercação foi publicado inicialmente por Jean, no seu perfil no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), e mostra os dois rivais discutindo em uma garagem, provavelmente após a pesagem oficial do evento. Diego, já dentro do carro, se incomodou com o fato de algum membro da equipe do adversário o encarar, e foi tirar satisfação.

Por sua vez, o atleta da academia 'Fighting Nerds' - aparentemente sem a intenção de render o assunto - pediu para que o amazonense entrasse no carro e deixasse o local, o insultando no final. O xingamento, como era de se esperar, não foi bem aceito por Diego, que cobrou respeito por parte de Jean, antes do bate-boca chegar ao fim.

"O cara se incomodou porque um treinador do meu time estava olhando para ele. Nada foi dito, apenas encarou. Se o Diego se incomoda com pessoas olhando para ele, então acho que ele não nasceu para ser um campeão", escreveu Jean na legenda da publicação.

Rivalidade quente

Antes mesmo de serem escalados para se enfrentarem na luta principal do Noche UFC, Jean Silva e Diego Lopes já possuíam uma rivalidade. Em agosto de 2024, quando ambos estavam em momentos distintos de suas respectivas carreiras, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' relatou um desentendimento com o compatriota nos bastidores de um evento.

De acordo com 'Lord', seu agora concorrente, à época, entrou no ambiente em que ele estava e cumprimentou todos os presentes, menos ele próprio, o ignorando completamente. Posteriormente, 'Franja' chegou a questionar a versão do representante da Fighting Nerds, mas já havia virado um alvo do compatriota.

