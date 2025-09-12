Clima hostil! Jean Silva ameaça Paulo Borrachinha após briga nas redes sociais

Às vésperas do Noche UFC, onde enfrenta Diego Lopes na luta principal deste sábado (13), Jean Silva se envolveu em uma nova polêmica - desta vez, com um nome fora de sua divisão de peso. O peso-pena (66 kg), integrante da equipe 'Fighting Nerds', reagiu com firmeza a provocações feitas por Paulo Borrachinha nas redes sociais e deixou claro: se houver um encontro fora do octógono, o desentendimento pode ultrapassar os limites da conversa.

A troca de farpas começou após o UFC Paris, quando o mineiro publicou indiretas online sobre os brasileiros que, segundo ele, "falam sobre MMA", sem mencionar nomes. Jean entendeu que a mensagem era um recado velado à sua equipe - especialmente após as derrotas de Caio Borralho e Maurício Ruffy - e resolveu responder à altura. A situação rapidamente ganhou tom pessoal.

Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o catarinense não mediu palavras. Deixou claro que, para ele, provocações têm consequências - mesmo fora do ambiente profissional.

"Na rua não tem categoria. A rua é paulada. Se eu encontrar (com ele), é madeirada. Aí a carreira dele está em risco. E se tem um bagulho que eu faço é sair na porrada bem pra c*** no meio da rua", disparou.

Lealdade e limite

Jean também negou que sua postura seja marketing ou encenação. Segundo o lutador, sua reação é motivada pela lealdade aos colegas e por princípios pessoais que não abre mão, especialmente quando sente que pessoas próximas foram desrespeitadas.

"O Borrachinha falou umas m***, umas indiretas pro Caio, pro Ruffy, pra Fighting Nerds. Eu sou um cara bem complicado, bem louco mesmo. Eu compro a briga das pessoas que eu amo", reforçou.

Clima hostil

Mesmo com a diferença de divisões - Borrachinha atua como peso-médio (84 kg) -, Jean minimizou a questão física e elevou o tom. 'Lord', como o atleta é conhecido, deixou claro que não evitaria um eventual acerto de contas pessoal com o desafeto.

"Pode ocorrer de eu ser demitido? Pode. Mas nada paga o valor de bater em um babaca como ele".

Por enquanto, a rivalidade se mantém no campo das palavras, mas adiciona um ingrediente inesperado à preparação de Jean Silva para aquele que pode ser o maior desafio de sua carreira. No sábado, ele enfrenta Diego Lopes em San Antonio (EUA), em um duelo que pode colocá-lo como próximo desafiante ao cinturão.

