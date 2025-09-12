Topo

Esporte

Chelsea anuncia contratação de promessa holandesa para 2026; confira

12/09/2025 13h58

A temporada 2025/26 mal começou e o Chelsea já está de olho nos próximos anos. Nesta sexta-feira, o clube inglês anunciou a contratação da promessa Emmanuel Emegha, que atualmente está no Strasbourg, da Ligue 1. O atacante holandês só ingressará oficialmente na equipe londrina em 2026.

Emegha possui 22 anos e já tem números invejáveis. O holandês marcou 14 gols e deu três assistências em 27 partidas no Campeonato Francês da temporada passada. Assim, o jovem conquistou o reconhecimento como um dos atacantes mais promissores da Europa.

Além disso, segundo o jornal Mundo Deportivo, o Chelsea contratou o atacante sem custos de transferência. O clube inglês e o Strasbourg são controlados pelo grupo BlueCo, e mantém uma relação próxima, como é típico.

Chega quando?

Ainda não se sabe se Emegha irá ao Chelsea já em janeiro de 2026, ou se ele esperará o término desta temporada, em maio ou junho. Enquanto o holandês não chega, o atacante do time londrino é comandado pelo brasileiro João Pedro, que possui cinco gols e duas assistências em apenas cinco partidas oficiais.

