CBF anuncia "revanche" da Seleção feminina contra Inglaterra; veja detalhes

Nesta sexta-feira, a CBF confirmou que a Seleção Brasileira feminina disputará um amistoso contra a Inglaterra. O duelo será realizado no dia 25 de outubro, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester.

O técnico Arthur Elias divulgará a convocação das jogadoras no dia 9 de outubro.

Revanche

A partida amistosa entre as duas campeãs continentais marca o reencontro de duas gigantes do futebol feminino. Em 2023, o Brasil perdeu nos pênaltis para a Inglaterra na disputa da Finalíssima, torneio que reuniu as campeãs da Conmebol e da Uefa.

No entanto, o confronto do dia 25 de outubro não será considerado uma nova edição da Finalíssima.

Arthur Elias avalia o confronto

O técnico da Seleção qualificou o amistoso como "excelente" para o ciclo da próxima Copa do Mundo. Além de atual bicampeã europeia, a Inglaterra também é a vice-campeã mundial. Em 2023, as inglesas perderam a final para a Espanha.

"Será um ótimo desafio para nós. A seleção da Inglaterra vive um grande momento, é a atual bicampeã europeia e vice-campeã mundial. Então, jogar contra elas, que formam um time bastante maduro, será excelente para nossas atletas e estou muito satisfeito por termos essa oportunidade logo após nossa conquista da Copa América", disse Arthur Elias.

Apesar da tradição no futebol feminino, a Seleção Brasileira não chega às quartas de final da Copa do Mundo desde 2011.