Mauro Cezar: Casares só promete e não executa recuperação do São Paulo

O presidente Julio Casares tem vivido de promessas vazias quanto ao plano de recuperação financeira do São Paulo, avalia Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola, do Canal UOL.

O colunista criticou a proposta do Fundo Cotia e cobrou mais transparência do que tem sido feito, de fato, pela diretoria para diminuir a dívida do clube, que beira R$ 1 bilhão.

Na realidade, o Casares só prometeu, ele não executou um plano de recuperação real. Isso é muito evidente. Contratação de jogadores caros, tentativa de mais jogadores. Na realidade o que acontece é o seguinte: temos que recuperar o clube financeiramente, mas temos que ter um time competitivo. Não dá pra ter um time tão competitivo se você tá numa situação dessas, né? Então, eles tentam o que é impossível e o resultado acaba sendo esse.

Além da falta de transparência também com relação aos números do Fidc, de informações periódicas sobre o que tá acontecendo, se alguma evolução há nesse terreno. Muito pouco é divulgado pelo próprio clube. E isso vai levar tempo, cara, não vai mudar no curto período. A tendência é que São Paulo fique mais tempo nessa situação. Ou existe alguma perspectiva real de mudança? Não vejo nenhuma.

Mauro Cezar Pereira

'Vende a base para tapar buraco', critica Arnaldo Ribeiro

O comentarista Arnaldo Ribeiro critica a venda de jovens da base sem planejamento para tapar buracos de um orçamento irreal para 2025.

Só em 2025, o São Paulo já vendeu cinco garotos formados em Cotia, mas arrecadou "apenas" R$ 227 milhões com isso — valor considerado baixo para os padrões atuais do mercado.

O plano de liquidação da base, que vem desde janeiro para tapar os buracos do orçamento, tem sido cumprido à risca. Qualquer um se destaca, tem uma proposta e é vendido pra tapar os buracos dos departamentos, do orçamento que não consegue ser cumprido. Arnaldo Ribeiro

O comentarista aponta que a parceria proposta por Casares para Cotia, que prevê ceder 30% dos direitos da base por R$ 250 milhões, enfrentará resistência no clube. O tema será exposto em reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo na próxima segunda (15).

Esse aporte inicial para parceria na base dos 30% é dinheiro de pinga. E isso vai ficar evidente, já está nos corredores do Morumbi.

Arnaldo Ribeiro

"Se você dissesse: 'em 2025, nós vamos ter que sacrificar uma geração, vender os jogadores em profusão, para fechar as contas...', mas isso não foi anunciado."

"É mais fácil você mudar o estatuto do São Paulo e pegar a reeleição do que você aprovar esse negócio da base", acrescentou.

