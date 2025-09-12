Capitã Isa Haas avalia desempenho do Cruzeiro na ida e mira decisão contra o Corinthians

Neste domingo, às 10h30, a Neo Química Arena será palco da decisão do Campeonato Brasileiro feminino. Após o empate em 2 a 2 no jogo de ida da final, no Mineirão, as Cabulosas encaram o Corinthians em busca do título inédito da competição nacional.

Para a zagueira Isa Haas, estar na primeira final nacional do Cruzeiro é a prova de um trabalho sólido desde o início do ano.

"Significa muito (estar nessa final)! É fruto de um trabalho coletivo que foi realizado desde o começo da temporada, focado em chegar nesse momento. Acredito que estamos muito preparadas para isso", destacou a capitã, em entrevista à Betfair.

Ela também lembrou que a confiança para brigar pelo título começou a ser construída em jogos decisivos da campanha: "Os jogos contra a Ferroviária e contra o Palmeiras foram fundamentais. Foram desafios diferentes, mas que nos fizeram enxergar pontos importantes nossos", apontou.

Jogo de ida

Falando da primeira partida da final contra o Corinthians, no Independência, Isa foi direta sobre o que a equipe precisa melhorar para o duelo deste domingo: "Faltou sermos mais efetivas quando estávamos em um momento melhor na partida. O 2 a 2 faz com que seja um novo jogo, e é isso: temos 90 minutos para melhorar alguns pontos e sermos efetivas em São Paulo", concluiu.

Do outro lado estará o Corinthians, pentacampeão consecutivo da competição. A meia-atacante Gisseli garante que o Cruzeiro chega preparado para surpreender: "Sabemos da força do Corinthians, principalmente diante da sua torcida, mas estamos muito focadas e sabemos também da nossa capacidade. Fizemos um excelente campeonato até aqui, trabalhamos muito para corrigir os erros do último jogo e estaremos unidas para conquistar o nosso objetivo", avaliou a atleta, também em entrevista à Betfair.

Ela reforçou ainda a preparação mental da equipe: "Sabemos que as finais exigem muito preparo, além do físico, mas temos uma comissão muito preparada para ajudar nesses momentos e somos uma equipe muito madura e unida. Nos preparamos o campeonato inteiro para chegar até aqui, então estamos prontas para enfrentar esse desafio", concluiu.

12º jogador

A Nação Azul também tem sido parte fundamental da caminhada das Cabulosas em busca do título. No jogo de ida, o Cruzeiro voltou a bater o recorde de público do futebol feminino em Minas Gerais, com mais de 19 mil torcedores presentes no Independência. A zagueira Vitória Calhau, um dos destaques da partida do último domingo, ressaltou a importância dessa energia vinda das arquibancadas:

"É muito importante pra gente ter o apoio da torcida. Eles sempre nos abraçaram, mas nessa temporada tem sido ainda mais especial ter a presença deles no estádio. Nos últimos jogos, tanto em casa quanto fora, foi uma atmosfera incrível que nos ajuda muito dentro de campo. Eles com certeza são nossa 12ª jogadora", disse a zagueira.

Mais do que disputar um título, o Cruzeiro busca consolidar o crescimento do futebol feminino no Clube e provar que está pronto para desafiar a hegemonia corintiana. Agora, resta um último capítulo para que as Cabulosas coroarem a temporada histórica com a taça de campeãs brasileiras em 2025.