Caio, Piu e Luiz Maurício são as estrelas do Brasil no Mundial de Atletismo

O Brasil chega ao Mundial de Atletismo com 47 atletas, mas poucas chances de medalha. O principal torneio do ano na modalidade será disputado de 13 a 21 de setembro, em Tóquio, com as grandes estrelas mundiais.

Briga por pódio

O Brasil tem três boas possibilidades de medalha na competição: Caio Bonfim (marcha atlética 20 km), Alison dos Santos, o Piu, (400m com barreiras) e Luiz Maurício (lançamento de dardo).

Os três atletas são as apostas de pódio do professor Fernando Franco Ferreira, professor de educação física aposentado do Governo do Distrito Federal e ex-atleta do Fluminense. Ele faz um trabalho minucioso sobre os resultados de todos os competidores e suas chances na competição.

"É um estudo com dados desde 1983, quando foi iniciada a disputa deste evento. Ele nos possibilita observar alguns dados que consideramos muito importantes, que é a periodização de nossas participações em cada prova no tempo e no espaço. Também a quantidade de vezes que o nosso atleta participou e sua evolução no decorrer dos anos, ou seja, se ao repetir sua participação em um próximo evento houve melhora de seu desempenho", disse.

A partir de tabelas e análise de resultados, marcas e tempos no ranking mundial do atletismo brasileiro, ele traça um panorama sobre as chances, e faz isso há décadas.

Alison foi campeão mundial em 2022 e tem dois bronzes olímpicos. Já Caio Bonfim conquistou a prata nos Jogos de Paris no ano passado. E o terceiro candidato, Luiz Maurício, chega ao Mundial com a segunda melhor marca do ano, obtida no Troféu Brasil em agosto.

Para além da briga por pódio, o professor de educação física vê quatro atletas com chances de final no Mundial: Willian Dourado (arremesso de peso), Juliana Campos (salto com vara), Izabela Silva (lançamento de disco) e Jucilene Lima (lançamento de dardo).

Ferreira, porém, alerta que é a primeira vez, desde 1983, que a delegação verde e amarela não tem representante nos 200 m, prova que em que o país já foi representado por nomes como Robson Caetano, André Domingos e Claudinei Quirino.

Estrelas internacionais

O Mundial de Atletismo terá 2.000 atletas de 200 países e chega à sua 20ª edição. O torneio será realizado no Estádio Nacional.

Entre as estrelas estão Noah Lyles (100m), Shelly-Ann Fraser-Pryce (100m), que vai se aposentar das pistas, Armand Duplantis (salto com vara) e Yulimar Rojas (salto triplo).

O primeiro evento será a prova de marcha atlética 35 km, às 20h (de Brasília) de hoje, que terá a presença de Caio Bonfim. A transmissão do torneio será do sportv e CazéTV.

"O Caio também está entre os melhores do mundo, então a gente acredita em uma grande prova. E, quem sabe, uma medalha, que é sempre um desejo, um anseio. Porque não podemos subestimar os adversários", contou Gianetti Bonfim, mãe e treinadora de Caio.

Na marcha, o Brasil conta ainda com mais cinco atletas: a recordista sul-americana Viviane Lyra, Max Batista, Matheus Corrêa, Mayara Vicentainer e Elianay Barbosa.

"A expectativa é de realizar uma prova estratégica. Pelo fato de ser um local quente, não sei se teremos grandes marcas. Mas com certeza haverá uma grande disputa, com exigência física e mental bem elevada", disse Vivi.