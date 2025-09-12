Caio Bonfim dá show e é prata em prova maluca na marcha atlética do Mundial
Medalhista nas Olimpíadas de Paris, Caio Bonfim voltou a dar show na marcha atlética, desta vez em prova dos 35km do Mundial de Atletismo realizada hoje: o brasileiro superou o calor de Tóquio, arrancou no fim e cravou o 2º lugar em uma corrida dramática.
Caio dá show no fim
O atleta permaneceu entre os primeiros colocados durante praticamente toda a prova. Nos últimos 10 km, ele entrou no top 5 e viu o equatoriano David Hurtado, que dominava a prova, ser punido com mais de 3 minutos de pausa.
Logo depois, os até então líderes Masatora Kawano e Hayato Katsuki foram perdendo ritmo. Mesmo tentando reagir na base da vontade e no apoio da torcida, os japoneses acabaram ultrapassados pelo canadense Evan Dunfee.
Caio Bonfim apareceu para valer nos 5 km finais. Ele, que chegou a ser superado pelo sul-coreano Mingyu Kim, deu o troco no asiático e, já na 4ª colocação, partiu para cima dos japoneses.
O brasileiro conseguiu ultrapassar os donos da casa de maneira heroica nos minutos finais da prova e agitou o público.
Evan Dunfee chegou a ser ameaçado por Caio, mas se segurou até o fim e conseguiu a vitória. Caio ficou em 2º, e Katsuki fechou o pódio em uma prova que durou quase 2h30.