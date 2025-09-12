Caio Bonfim garante prata nos 35 km da marcha atlética no Mundial

O brasileiro Caio Bonfim brilhou na prova masculina de 35 km da marcha atlética no Mundial de Atletismo Tóquio, realizada na noite desta sexta-feira. O atleta brasiliense completou a prova em 2h28min55, garantindo a medalha de prata. O ouro ficou com Evan Dunfee, do Canadá, com 2h28min22, e o bronze com Hayato Katsuki, do Japão, em 2h29min16.

Bonfim manteve um desempenho consistente ao longo da corrida. Ele começou entre os top 10 e subiu para a quarta posição na metade da prova, caindo momentaneamente para sexto. Nos últimos 5 km, em uma arrancada heroica, ultrapassou os japoneses Masatora e Hayato para conquistar o segundo lugar.

"Sabemos o quanto é difícil se manter entre os melhores do mundo. Estou muito feliz em conquistar mais uma medalha e dedicar esse resultado à minha família, equipe e todos que acreditaram em mim. Foi preciso muita força e concentração para chegar até aqui", disse Bonfim ao SporTV.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Atletismo Sudamericano (@atletismo.sudamericano)

Medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris 2024, Caio já havia conquistado duas medalhas de bronze em edições anteriores do Mundial, em Londres (2017) e Budapeste (2023). Nas três oportunidades, o brasileiro disputou nos 20 km. Com o resultado em Tóquio, iguala o feito de Claudinei Quirino, tornando-se um dos brasileiros com mais medalhas na história da competição.

Durante a prova, Bonfim aproveitou a queda de ritmo de adversários e penalizações de outros competidores para avançar posições. Com paciência e estratégia, o brasileiro conseguiu ultrapassar o sul-coreano Mingyu Kim e os japoneses, finalizando atrás apenas do canadense Dunfee.

"É um sonho competir nesse nível, e cada quilômetro foi uma superação. Todo o trabalho da minha equipe, da preparação física à fisiologia, fez diferença. Essa medalha é de todos que estiveram comigo", continuou o brasileiro, que ao ser perguntado sobre a prova de 20km, completou: "Não posso prometer nada, só muita dedicação".