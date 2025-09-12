Caio Bonfim garante prata nos 35 km da marcha atlética no Mundial
O brasileiro Caio Bonfim brilhou na prova masculina de 35 km da marcha atlética no Mundial de Atletismo Tóquio, realizada na noite desta sexta-feira. O atleta brasiliense completou a prova em 2h28min55, garantindo a medalha de prata. O ouro ficou com Evan Dunfee, do Canadá, com 2h28min22, e o bronze com Hayato Katsuki, do Japão, em 2h29min16.
Bonfim manteve um desempenho consistente ao longo da corrida. Ele começou entre os top 10 e subiu para a quarta posição na metade da prova, caindo momentaneamente para sexto. Nos últimos 5 km, em uma arrancada heroica, ultrapassou os japoneses Masatora e Hayato para conquistar o segundo lugar.
"Sabemos o quanto é difícil se manter entre os melhores do mundo. Estou muito feliz em conquistar mais uma medalha e dedicar esse resultado à minha família, equipe e todos que acreditaram em mim. Foi preciso muita força e concentração para chegar até aqui", disse Bonfim ao SporTV.
Medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris 2024, Caio já havia conquistado duas medalhas de bronze em edições anteriores do Mundial, em Londres (2017) e Budapeste (2023). Nas três oportunidades, o brasileiro disputou nos 20 km. Com o resultado em Tóquio, iguala o feito de Claudinei Quirino, tornando-se um dos brasileiros com mais medalhas na história da competição.
Durante a prova, Bonfim aproveitou a queda de ritmo de adversários e penalizações de outros competidores para avançar posições. Com paciência e estratégia, o brasileiro conseguiu ultrapassar o sul-coreano Mingyu Kim e os japoneses, finalizando atrás apenas do canadense Dunfee.
"É um sonho competir nesse nível, e cada quilômetro foi uma superação. Todo o trabalho da minha equipe, da preparação física à fisiologia, fez diferença. Essa medalha é de todos que estiveram comigo", continuou o brasileiro, que ao ser perguntado sobre a prova de 20km, completou: "Não posso prometer nada, só muita dedicação".