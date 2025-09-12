Topo

Briga entre torcidas de Ceará e Fortaleza interrompe clássico de futsal do Campeonato Cearense

12/09/2025 23h50

Uma briga generalizada entre torcedores das organizadas de Ceará e Fortaleza interrompeu o Clássico-Rei de futsal, válido pela sétima rodada do Campeonato Cearense, na noite desta sexta-feira, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza. O confronto marcou o retorno das duas torcida no local depois 21 anos.

A confusão começou aos 10 minutos do primeiro tempo, quando o Fortaleza vencia por 1 a 0. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que dois grupos de pessoas nas arquibancadas começam a trocar socos e chutes.

Cadeiras, grades, copos e outros objetos foram arremessados entre as torcidas, enquanto os jogadores permaneceram dentro de quadra, observando a cena.

A Polícia Militar se mobilizou para tentar dispersar a multidão. Um dos vídeos exibe o narrador cearense Gomes Farias com dificuldades para seguir a transmissão, em razão do gás de pimenta lançado no local.

"Fica difícil falar. Estão invadindo a quadra. Bombardeio. Vamos nos abaixar. Soltaram um negócio aí que atingiu a garganta", disse durante a narração.

A Federação Cearense de Futsal decidiu encerrar o jogo diante da gravidade do episódio. Os clubes e a entidade devem se reunir para definir os termos da sequência da partida.

Em nota, o Ceará lamentou os acontecimentos e afirmou que está à disposição das autoridades para colaborar nas investigações.

"O Ceará Sporting Club lamenta profundamente as cenas registradas no Ginásio Paulo Sarasate, na noite desta sexta-feira, 12, e se coloca inteiramente à disposição das autoridades competentes para a apuração dos fatos que levaram à ocorrência", afirmou o clube.

