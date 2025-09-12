Topo

Esporte

Brentford x Chelsea pelo Inglês: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

12/09/2025 20h00

O Chelsea visita o Brentford neste sábado, às 16h (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Inglês.

Confira onde assistir, como chegam as equipes, escalações prováveis e dados do confronto.

Onde assistir Brentford x Chelsea ao vivo?

Streaming: Disney+

Como chega o Brentford para o confronto

O time comandado por Keith Andrews soma apenas três pontos em três rodadas e ocupa a 15ª colocação. Na estreia, venceu o Aston Villa por 1 a 0, mas depois perdeu para Nottingham Forest e Sunderland.

Como chega o Chelsea para o confronto

Invicto e atual campeão mundial de clubes, os Blues estão em 2º lugar, com sete pontos (duas vitórias e um empate). A equipe de Enzo Maresca vem de duas vitórias seguidas, contra Fulham e West Ham.

Histórico do confronto

Brentford e Chelsea já se enfrentaram 21 vezes. Os Blues levam vantagem, com 14 vitórias, contra apenas duas do Brentford, e cinco empates entre ambos.

Prováveis escalações

BRENTFORD: Kelleher; Van den Berg, Collins, Kayode (desfalque), Lewis-Potter; Henderson, Yarmolyuk, Damsgaard; Ouattara, Igor Thiago e Schade
Técnico: Keith Andrews

CHELSEA: Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Estêvão, Gittens, Pedro Neto e João Pedro
Técnico: Enzo Maresca

Arbitragem de Brentford x Chelsea

Árbitro: Jarred Gillett

VAR: Michael Salisbury

Ficha técnica de Brentford x Chelsea

Confronto: Brentford x Chelsea
Competição: Premier League - 4ª rodada
Data e horário: Sábado, 13/09/2025, às 16h (de Brasília)
Local: Gtech Community Stadium - Brentford (ING)
Transmissão: Disney+

