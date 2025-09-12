Topo

Brasileira Luisa Stefani e húngara Timea Babos avançam à final do SP Open

12/09/2025 20h47

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Tímea Babos entraram em quadra nesta sexta-feira, pela semifinal de duplas do SP Open, torneio realizado no Parque Villa Lobos, em São Paulo, e venceram a polonesa Janoce Tjen e a americana Sinclair Rogers por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Com a vitória, as atletas avançam à grande final. Agora, irão enfrentar as vencedoras do duelo entre as brasileiras Laura Pigossi e Ingrid Martins e a dupla formada pela britânica Emily Appleton e a holandesa Isabelle Haverlag. O confronto está marcado para ainda nesta sexta-feira à noite. Do outro lado, Tjen e Rogers se despedem do torneio.

O jogo

A partida começou com uma quebra de serviço da dupla formada por Janoce Tjen e Sinclair Rogers. A brasileira Luisa Stefani e a húngara Tímea Babos, no entanto, conseguiram reverter o prejuízo e viraram para 3 a 2. As adversárias até chegaram a empatar novamente, mas o set foi fechado por 6/3.

No primeiro game do segundo set, Stefani e Babos conseguiram largar em vantagem ao quebrar o saque das adversárias. Embaladas, a dupla fechou a partida com a parcial de 6/2.

