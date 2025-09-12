Textor lamenta 'falhas' do Botafogo e diz que briga com Eagle 'é passado'

Topo

John Textor, dono da SAF Botafogo Imagem: Vitor Silva/Botafogo
Alexandre Araújo
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

12/09/2025 01h56

Dono do futebol do Botafogo, John Textor admitiu falhas na temporada após a eliminação do Alvinegro na Copa do Brasil, em disputa de pênaltis com o Vasco, nesta noite, no Nilton Santos. O empresário lamentou a queda também na Libertadores, mas demonstrou confiança em uma recuperação no Brasileiro.

Falhamos para ganhar a Libertadores. Falhamos para ganhar a Copa do Brasil. Então, sim, falhamos. As pessoas querem falar sobre planejamento, mas este trabalho não é fácil. Nós colocamos muitos recursos para esta equipe. Trouxemos muitos atletas de qualidade. Adoro nossos atletas, adoro nosso treinador. Mas, sim, falhamos com as nossas grandes ambições. O campeonato [Brasileiro] não acabou.

"Vimos algumas coisas loucas acontecerem desde que eu venho aqui nos últimos anos. O Flamengo tem de vir aqui aqui, certo? Isso é um jogo de 6 pontos. Nós temos uma chance, então, vamos lutar. Esses garotos não querem desistir. Nós temos uma expressão, você já ouviu eu dizer isso antes, não há um espelho para trás por aqui. Talvez os torcedores pensem assim, talvez os jornalistas tenham o direito de pensar assim, mas não temos nenhuma visão de trás", completou.

Textor também apontou que a disputa judicial com a Eagle — empresa da qual é dono e teve conflitos com outros sócios — "está encerrada"

Só queria falar sobre a situação do Eagle. Mesmo nas melhores famílias há brigas. No futebol, quando a família briga, é fora do jogo. Mas a briga acabou. Então, nós estamos alinhados e vamos para a frente.

"A Eagle é dona de 90% das ações deste clube, não o clube social. A Eagle é a dona. Adoramos o apoio da torcida e do clube social, mas a Eagle é a dona. Sou o sócio majoritário da Eagle. Isso era verdade há um ano, há uma semana e será na semana que vem. O foco na temporada é no futebol, e a organização está bem. Nossos padrões são maiores. Isso está acabado e nosso foco está em terminar a temporada da melhor forma possível", apontou.

Ao ser questionado sobre o que diz dizer sobre assunto encerrado, Textor afirmou que "são questões técnicas. O Botafogo é parte de uma família e, por outro lado, é uma organização independente. Vocês acompanharam a disputa, mas a briga chegou ao fim. É passado"

O que mais ele falou?

"Primeiro: eu vou contar essa história olhando o espelho. Não vou sofrer tanto assim. Esse é um trabalho difícil se você passar o tempo repensando o que fez. Tenho uma lista de 20 coisas que eu fiz errado, que nós fizemos errado. Fácil, certo? Nós saímos da Libertadores precocemente, fomos eliminados da Copa do Brasil. Fracassamos nos nossos principais objetivos de títulos de copas. Mas ainda temos muita coisa para jogar este ano. Esses caras têm orgulho. Vamos dar aos torcedores algo de bom este ano. Não vou dar uma lista de todos os meus erros. Ou ficaríamos aqui a noite toda".

