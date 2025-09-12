Topo

Bortoleto exalta importância de Alonso em seu início na F-1: 'Eu não estaria aqui sem ele'

12/09/2025 09h20

Uma das boas surpresas da temporada 2025 de Fórmula 1, Gabriel Bortoleto vem tendo um papel de destaque em seu ano de estreia com a Sauber. Vindo de um oitavo lugar no GP da Itália, ele contabiliza 18 pontos até aqui. Ciente do seu bom momento, o piloto brasileiro, no entanto, fez questão de exaltar a figura do experiente bicampeão Fernando Alonso neste contexto.

Além de competir nas pistas com a Aston Martin, o espanhol, que tem uma empresa criada para a mentoria de jovens talentos (A14 Management), gere a carreira do novato brasileiro.

"Eu não estaria na F-1 sem a influência do Fernando. Tento aprender com ele, embora às vezes não tenha certeza do porquê ele faz o que faz. É divertido, mas é difícil. É um profissional muito aberto sobre algumas coisas...mas outras, talvez, quando se aposentar, ele me diga", disse Bortoleto ao podcast Beyond the Grid.

A gratidão externada por Bortoleto não se restringe somente aos conselhos de pista, mas também ao gerenciamento de carreira. "Foi ele quem me ajudou a conseguir meu contrato na F-3 com uma equipe muito boa e me ensinou muito na temporada de estreia. Fernando me ensinou muito na F-2 também. Não tenho certeza se teria vencido a F-2 e a F-3 se ele não fosse meu empresário", comentou.

Único representante do Brasil no atual grid da Fórmula 1, o piloto nacional fez ainda uma relação sobre o seu início e o estágio atual. "Meu processo de aprendizado sempre foi o mesmo e está em constante ascensão. No começo foi mais difícil porque você tem muitas coisas para aprender, mas quando estabiliza, é só fazer ajustes no carro. NO final das contas, você internaliza muitas coisas".

