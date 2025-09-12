Bontempo sofre lesão muscular e vira desfalque no Santos

O Santos informou, nesta sexta-feira, que Gabriel Bontempo está lesionado. O meio-campista apresentou uma contusão no músculo adutor da coxa direita após a partida contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O coordenador do Núcleo de Saúde do Peixe, Rodrigo Zogaib, explicou os cuidados com o Menino da Vila e também o estágio atual de tratamento.

"O Bontempo sofreu uma lesão no músculo adutor, grau 2A na classificação britânica, o que indica uma lesão sem ruptura significativa de fibras, mas com edema um pouco maior. Atualmente, encontra-se em tratamento há nove dias. Nossa estimativa de retorno às atividades é entre 14 e 20 dias", disse.

Bontempo, portanto, será desfalque na partida contra o Atlético-MG, no domingo, pela 23ª rodada do Brasileirão.

O meio-campista tem 30 jogos pelo profissional em 2025, sendo 17 entre os titulares. O garoto tem dois gols e duas assistências na temporada.