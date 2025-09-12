Bia Haddad perde para Renata Zarazua e se despede do SP Open

A brasileira Bia Haddad Maia perdeu para Renata Zarazua, nesta sexta-feira, e foi eliminada nas quartas de final do SP Open, no Parque Villa-Lobos, na quadra central Maria Esther Bueno. A tenista mexicana venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/3.

Essa foi a primeira derrota de Bia Haddad diante de Renata Zarazua. Com o resultado, a brasileira perdeu a chance de repetir seu melhor resultado da temporada, quando foi até a semifinal do WTA de Estrasburgo.

Por outro lado, Renata Zarazua, 84ª colocada no ranking mundial, avançou para a semifinal do WTA 250 de São Paulo e vai enfrentar a francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah neste sábado por uma vaga na grande final.

Fim de torneio para Bia A mexicana Renata Zarazua vence Bia Haddad Maia por 7/6(5) e 6/3 e enfrenta Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah por uma vaga na decisão. ? Fotojump/SP Open pic.twitter.com/ONErxIqXwP ? SP Open (@spopenoficial) September 12, 2025

O jogo

Bia Haddad começou bem no primeiro set. Quebrou o serviço de Renata Zarazua e confirmou o saque para abrir 3 a 0 no placar. A mexicana devolveu a quebra no quinto game e empatou o jogo na sequência.

Depois de perder três games seguidos, a brasileira se recuperou. Bia confirmou seu serviço e voltou a quebrar o saque de Renata para abrir 5 a 3 de vantagem. No entanto, a brasileira sofreu a quebra e viu a adversária confirmar o serviço para empatar o jogo mais uma vez.

As duas tenistas confirmaram seus saques e o set foi decidido no tie-break. No game decisivo, Renata Zarazua venceu por 7 a 5 e fechou parcial em 7 a 6.

No segundo set, as confirmaram todos os serviços até o oitavo game, quando a mexicana quebrou o saque de Bia Haddad e abriu 5 a 3 no placar. Sacando para a vitória, Renata Zarazua fechou a parcial em 6 a 3 e avançou.