Bia Haddad exagera nos erros e decepciona torcida com eliminação precoce nas quartas do SP Open

Beatriz Haddad Maia viveu uma sexta-feira de sentimentos distintos e para se esquecer, indo da euforia à decepção rapidamente na quadra central Maria Esther Bueno, no Parque Villa-Lobos. A brasileira começou de maneira arrasadora o jogo diante de Renata Zarazua, abriu logo 3 a 0, mas não conseguiu manter o rendimento em alta e acabou decepcionando, caindo nas quartas de final do SP Open com derrota por 6/7 (5/7) e 3/6 em dia de erros em demasia - 53 não forçados.

Cabeça de chave 1, a brasileira esteve em mais um dia 'estranho' no circuito, reclamando muito, falando palavrões e rapidamente se abatendo na partida. A mexicana, sem se importar, manteve-se concentrada do início ao fim para somar um triunfo gigante.

Bia entrou em quadra sem tanto conhecimento de Zarazua, mesmo ganhando os dois confrontos anteriores. Ocorre que em um challenger nos Estados Unidos, a mexicana abandonou após apenas três games disputados ao sentir uma lesão. O outro jogo ocorreu no saibro de Bogotá há quatro anos e foi decidido no terceiro set.

O começo da brasileira foi promissor, abrindo logo 3 a 0. A quebra veio em avanço à rede e curta sem chances de reação da oponente. A brasileira ainda desperdiçou um break para abrir 4 a 0. Errou e permitiu reação e empate, com muitos erros não forçados.

Com a mãe, a avó de 92 anos, a madrinha e a irmã nas arquibancadas, além de Gabi, do vôlei, e de Dora Varella, do skate, a brasileira voltou a quebrar e sacou para fechar com 5 a 3. A ansiedade pesou e a mexicana estragou a festa ao se safar e depois buscar o 5 a 5. A definição foi para o tie-break e os gritos de "olê, olê, olê, olá, Bia, Bia", eram um combustível a mais para a número 1 do Brasil e do WTA 250.

A noite fria caiu e a mexicana se adaptou melhor à mudança do clima, mostrando enorme equilíbrio para fechar o set em 7/6 com 7 a 5 no game desempate aproveitando bola na rede da brasileira. Depois de começar a partida com tudo, os 32 erros não forçados na parcial custaram caro em batalha de 1h16..

Além de reclamar com a árbitra, Bia ainda pediu a pausa para banheiro ( três minutos) se ausentando da quadra em busca de um respiro. A brasileira deixou cair muito seu ritmo físico na parte final do set.

A torcida voltou a cantar alto por uma volta por cima da 27ª do mundo. Nada dava certo, contudo. A brasileira aparentava certo abatimento, com pouca vibração e a manutenção dos erros bobos e fáceis. Ao menos se mantinha na partida, e viu a torcida inflar quando buscou o 3 a 3 no segundo set.

Mas a brasileira não empolgada. A 'definição' veio no oitavo game, quando tinha 40 a 15 e cometeu três erros não forçados além de uma dupla falta, perdendo o serviço. Bia soltou palavrões e recebeu advertência da árbitra. Sarazua sacou bem e fechou em 6 a 3.

A adversária da mexicana na semifinal neste sábado será a francesa Sarah Rakotomanga, que superou a húngara Panna Udvardy em sets diretos, parciais de 6/2 e 6/4 após somente 1h27 de jogo. O Outro encontro reúne Janice Tjen, da Indonésia, diante da britânica Francesca Jones.