Bia Haddad admite que chegou ao SP Open sem confiança e lamenta eliminação

Eliminada pela mexicana Renata Zarazua nas quartas de final do SP Open, Beatriz Haddad Maia admitiu que a expectativa para o torneio em casa não era das mais altas.

A minha expectativa não era alta, vinha de algumas derrotas, 11 primeiras rodadas em quadra dura. Não estava confiante, não olhava o copo meio cheio. Estou em um momento melhor, a expectativa aumentou [durante o torneio], mas faz parte. Tenho consciência do que é algo real ou imaginário e agora é ter consciência do processo. Beatriz Haddad Maia

A tenista lamentou a atuação abaixo na derrota por 2 sets a 0 hoje. Ela listou fatores que não deram certo durante o jogo de mais de 2h no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

Já tinha jogado outros dois jogos em casa, conduzi mentalmente bem, mas hoje estive abaixo. Eu errei mais de 30 bolas, é difícil. Quando eu tive de recomeçar o ponto, a bola saiu. Quando eu tive ser sólida, eu não fui. Não fui agressiva, não foi um dia bom de trabalho. Teve o mérito dela também. Beatriz Haddad Maia

Apesar da eliminação, Bia exaltou o SP Open. A competição de nível WTA é "um passo para frente", segundo a tenista.

É tentar tirar o lado positivo da semana, o SP Open tem coisas boas, estou triste pela derrota, queria muito brigar pelo título, mas não deu. É uma semana de passo para frente para o tênis feminino brasileiro, é tentar olhar de uma forma geral. Beatriz Haddad Maia

Bia Haddad fechou sua participação como um todo no torneio. Antes de cair nas quartas da chave de simples, a brasileira havia sido eliminada nas duplas — ao lado de Ana Candiotto — por Laura Pigossi e Indrid Martins nas oitavas de final.