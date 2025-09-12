Bia Haddad deixa set escapar, falha demais e tomba nas quartas do SP Open

Beatriz Haddad Maia entrou em quadra nesta sexta-feira jogando bem, abrindo vantagem no primeiro set e conquistando a chance de fechar a parcial com seu saque. A número 1 do Brasil e 27 do mundo, contudo, deixou a oportunidade escapar, levou a virada e, após um segundo set nervoso, acabou eliminada do SP Open pela mexicana Renata Zarazua, número 84 do mundo. O placar final teve parciais de 7/6(5) e 6/3.

Nas semifinais, Zarazua vai enfrentar a vencedora a francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (#214), que derrotou a húngara Panna Udvardy (#118) por 6/2 e 6/4 também nesta sexta-feira, na Quadra 1.

Como aconteceu

Bia começou bem, quebrando o saque de Zarazua logo no segundo game, quando foi bem à rede um par de vezes. Pouco depois, a brasileira abriu 3/0 depois de salvar um break point ao vencer um rali que terminou com uma falha da mexicana. Bia por pouco não abriu 4/0, e o jogo mudou rápido. Zarazua salvou um break point no quarto game e, em seguida, viu a paulista cometer quatro erros, cedendo a quebra de volta.

O jogo seguiu com altos e baixos. Bia voltou a quebrar Zarazua e sacou para o set com 5/3 no placar, mas abriu o nono game com uma dupla falta e acabou quebrada também. Zarazua igualou o placar novamente (5/5). A decisão só veio no tie-break, que começou ruim para a brasileira. Bia cometeu três erros nos quatro primeiros pontos, mas se recuperou ganhando belos ralis e, na virada de lado, o placar era de 3/3. Em seguida, com um winner de forehand, a brasileira tee um mini-break de vantagem, mas Zarazua venceu outro rali para igualar o placar outra vez (4/4). A mexicana chegou ao primeiro set point (6/5) após um erro da tenista da casa e fechou a parcial com outro backhand de Bia que ficou na rede: 7/6(5) após 1h16min de jogo.

O segundo set começou tão equilibrado quanto nervoso. A cada game de serviço que Zarazua vencia, o público se mostrava mais tenso e tentava empurrar a tenista da casa, que ainda oscilava entre bons momentos e erros não forçados. Bia conquistou um break point no sétimo game, mas a mexicana se salvou forçando um erro da brasileira. Em seguida, com o placar em 3/4, Bia se complicou. Depois de abrir 40/15, cometeu dois erros e uma dupla falta e precisou encarar um break point. Ao errar outro forehand, a paulista perdeu o game e deixou Zarazua sacar para fechar a partida.