Bernardinho fecha a lista de 14 atletas da Seleção de vôlei para o Mundial

12/09/2025 11h20

O técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho, anunciou a lista de 14 atletas que defenderão o Brasil no Campeonato Mundial masculino de vôlei. A competição começa no domingo para os brasileiros, no confronto contra a China, às 10 horas (de Brasília).

Da lista, chama a atenção o fato de o Brasil contar com apenas 3 centrais (Flávio, Judson e Matheus Pinta). Em compensação, outras áreas estão reforçadas, com 3 opostos e 5 ponteiros passadores.

O Brasil está no grupo H, ao lado de China, República Tcheca e Sérvia. Os dois melhores avançam às oitavas de final do torneio.

?? Elenco da Seleção Brasileira - Mundial

? Levantadores

  • Brasília

  • Cachopa

? Opostos

  • Alan

  • Chizoba

  • Darlan

? Ponteiros

  • Adriano

  • Arthur Bento

  • Honorato

  • Lucarelli

  • Lukas Bergmann

?? Centrais

  • Flávio

  • Judson

  • Matheus Pinta

? Líbero

  • Maique

? Jogos do Brasil no Mundial - 1ª fase

  • 14/9 (domingo) - Brasil x China - 10 horas

  • 15/9 (segunda) - Brasil x República Tcheca - 23 horas

  • 17/9 (quarta) - Brasil x Sérvia - 23 horas.

