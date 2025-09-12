Bernardinho fecha a lista de 14 atletas da Seleção de vôlei para o Mundial
O técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho, anunciou a lista de 14 atletas que defenderão o Brasil no Campeonato Mundial masculino de vôlei. A competição começa no domingo para os brasileiros, no confronto contra a China, às 10 horas (de Brasília).
Da lista, chama a atenção o fato de o Brasil contar com apenas 3 centrais (Flávio, Judson e Matheus Pinta). Em compensação, outras áreas estão reforçadas, com 3 opostos e 5 ponteiros passadores.
O Brasil está no grupo H, ao lado de China, República Tcheca e Sérvia. Os dois melhores avançam às oitavas de final do torneio.
?? Elenco da Seleção Brasileira - Mundial
? Levantadores
Brasília
Cachopa
? Opostos
Alan
Chizoba
Darlan
? Ponteiros
Adriano
Arthur Bento
Honorato
Lucarelli
Lukas Bergmann
?? Centrais
Flávio
Judson
Matheus Pinta
? Líbero
Maique
? Jogos do Brasil no Mundial - 1ª fase
- 14/9 (domingo) - Brasil x China - 10 horas
- 15/9 (segunda) - Brasil x República Tcheca - 23 horas
- 17/9 (quarta) - Brasil x Sérvia - 23 horas.