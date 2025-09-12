Topo

Esporte

Bayern de Munique x Hamburgo pelo Alemão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

12/09/2025 20h00

O Bayern de Munique recebe o Hamburgo neste sábado, às 13h30 (de Brasília), na Allianz Arena, pela 3ª rodada do Campeonato Alemão.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalações e histórico de confrontos.

Onde assistir Bayern de Munique x Hamburgo ao vivo?

Streaming: GOAT (YouTube)

Como chega o Bayern de Munique para o confronto

A equipe de Vincent Kompany lidera o Alemão com seis pontos após vitórias sobre o Augsburg e uma goleada por 6 a 0 diante do RB Leipzig.

Como chega o Hamburgo para o confronto

O time retorna à elite após sete temporadas, mas soma um ponto em dois jogos - empate com o Borussia Mönchengladbach e derrota para o St. Pauli.

Histórico do confronto

Bayern e Hamburgo já se enfrentaram 109 vezes pelo Campeonato Alemão. O time de Munique leva ampla vantagem, com 71 vitórias, contra 21 do Hamburgo, além de 17 empates.

Prováveis escalações

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Díaz; Kane
Técnico: Vincent Kompany

HAMBURGO: Heuer Fernandes; Torunarigha, Elfadli, Omari; Muheim, Capaldo, Remberg, Mikelbrencis, Rossing-Lelesiit; Königsdorffer, Sahiti
Técnico: Merlin Polzin

Arbitragem de Bayern de Munique x Hamburgo

Árbitro: Tobias Stieler

Ficha técnica de Bayern de Munique x Hamburgo

Confronto: Bayern de Munique x Hamburgo
Competição: Campeonato Alemão - 3ª rodada
Data e horário: Sábado, 13/09/2025, às 13h30 (de Brasília)
Local: Allianz Arena - Munique
Transmissão: GOAT (YouTube)

