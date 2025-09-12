Topo

Atlético-MG 'destemperado': Colunistas analisam estreia de Sampaoli

12/09/2025 19h59

A estreia de Jorge Sampaoli como técnico do Atlético-MG foi marcada por descontrole emocional do time no clássico contra o Cruzeiro, avaliaram Milly Lacombe e Alicia Klein, no UOL News.

O Atlético-MG vivia pressão por resultados, após sequência negativa. Mesmo com discurso de mudança, a equipe foi eliminada da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, evidenciando dificuldades de ajuste sob comando novo.

Milly: Galo precisa colocar cabeça no lugar

Não deu nada certo, a gente não viu um estilo de jogo, até acho que talvez seja muito cedo para a gente querer isso, mas assim, me chamou muita atenção o destempero do time. Estavam completamente descontrolados, batendo e não aceitando um drible. Foi feio. Um jogo truncado, bem feio. O Atlético precisa colocar a cabeça no lugar.
Milly Lacombe

Alicia: Sampaoli é descontrolado à beira do campo

Uma comissão técnica que tem tudo menos ânimo sob controle. Vamos lembrar que um dos assistentes do Sampaoli, que está no Galo, é o cara que deu um soco no Pedro. E [o Sampaoli] é um cara descontrolado à beira do campo, é um cara que deixou poucos amigos pelos clubes onde ele passou.
Alicia Klein

