Astro do boxe, Terence Crawford ironiza provocação de Topuria: "Devia estar bêbado"

No início desta semana, Ilia Topuria 'furou a bolha' do MMA ao, surpreendentemente, transformar Terence Crawford em um de seus alvos. Na oportunidade, o campeão peso-leve (70 kg) do UFC garantiu que, caso ambos se enfrentassem nos ringues, ele venceria por nocaute. Com tal nível de confiança, a declaração chegou aos ouvidos do pugilista americano. De forma irônica, 'Bud', como o multicampeão mundial da nobre arte é conhecido, reagiu à alfinetada de 'El Matador'.

Durante conversa com a imprensa no 'media day' do evento liderado pela superluta entre Crawford e Saúl 'Canelo' Álvarez, o americano minimizou a provocação de Topuria. Bem humorado, o pugilista, invicto na carreira com um cartel de 41-0, afirmou que o astro do Ultimate deveria estar sob efeito de álcool quando palpitou sobre um eventual confronto entre os dois.

"Esse cara (Topuria) está bêbado (risos). Muitos caras do MMA bebem muito. Então ele devia estar muito bêbado naquele dia (em que disse que me nocautearia)", ironizou Terence.

Nome do UFC impressiona Crawford

Também invicto na carreira, Topuria é denominado por fãs e imprensa especializada como um dos melhores boxeadores em atividade dentro do Ultimate. Mas quando o assunto é adaptar as habilidades dos ringues para os octógonos, Crawford cita um ex-campeão do Ultimate como principal expoente: Cody Garbrandt.

"Há alguns outros (bons boxeadores no UFC). Mas o Cody sempre foi o que mais se destacou para mim, antes mesmo de virarmos amigos. Olhava para ele e pensava: 'Caramba, esse cara sabe boxear'", frisou Crawford.

Canelo vs Crawford

O 'timing' para Topuria provocar Crawford parece ter sido premeditado. Afinal de contas, no próximo sábado (13), o americano, invicto na modalidade, fará uma das maiores lutas da história recente do boxe contra outra estrela dos ringues: Saúl Álvarez. A superluta entre Terence e 'Canelo' colocará os títulos dos super médios (76,2 kg) em jogo e será transmitida globalmente pela gigante do streaming Netflix. O evento, com sede em Las Vegas (EUA), também marca a estreia de Dana White como promotor na nobre arte.

