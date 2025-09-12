Arteta revela que Gabriel Jesus só deve voltar a jogar pelo Arsenal em dezembro
Gabriel Jesus deve voltar a atuar pelo Arsenal apenas em dezembro. A Cria da Academia rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em janeiro. O técnico Mikel Arteta deixou o brasileiro fora da lista da Liga dos Campeões e explicou os próximos passos do elenco dos Gunners sem o atacante.
"Ele (Gabriel Jesus) passou por uma cirurgia importante que levaria muitos e muitos meses. Então, depois de discutir isso com a equipe médica, quando achamos que ele estaria disponível, descobrimos que seria entre dezembro e janeiro. Tomara que tenhamos errado e ele volte antes. Mas, naquele momento, a condição era bem clara", disse o comandante espanhol, em coletiva de imprensa.
Desde a lesão sofrida durante a Copa do Mundo de 2022, Gabriel Jesus tem convivido com problemas físicos. Nesse período, o atacante acumulou seis novas lesões e já perdeu 62 jogos, segundo dados do Transfermarkt.
Arteta fala sobre o elenco do Arsenal
Apesar dos problemas físicos de Havertz, Gabriel Jesus, Nketiah e Ben White, Arteta afirmou que seguirá com o elenco atual até a próxima janela sem dificuldades.
"Bom, feliz porque no final, durante o verão, durante a pré-temporada, há muitas incógnitas e jogadores que não entendem realmente o seu papel, o seu futuro, e no final, conseguimos realizar o que queríamos. Esse é o elenco que temos aqui listado até janeiro e estamos muito satisfeitos com ele", completou.
O Arsenal foi uma das equipes mais ativas nesta janela de transferências europeias, com oito contratações.
Veja a lista completa de contratações do Arsenal
- Martín Zubimendi (Real Sociedad)
- Eberechi Eze (Crystal Palace)
- Viktor Gyokeres (Sporting)
- Noni Madueke (Chelsea)
- Christian Mosquera (Valencia)
- Christian Norgaard (Brentford)
- Kepa Arrizabalaga (Chelsea)
- Piero Hincapié (Bayer Leverkusen)
Próximo compromisso
Na terceira posição do Campeonato Inglês, com seis pontos - três a menos que o líder Liverpool -, o Arsenal volta a campo neste sábado, pela quarta rodada da Premier League.
Os Gunners recebem o Nottingham Forest no Emirates Stadium. A bola rola às 08h30 (de Brasília).