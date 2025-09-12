Topo

Esporte

Arteta revela que Gabriel Jesus só deve voltar a jogar pelo Arsenal em dezembro

12/09/2025 11h46

Gabriel Jesus deve voltar a atuar pelo Arsenal apenas em dezembro. A Cria da Academia rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em janeiro. O técnico Mikel Arteta deixou o brasileiro fora da lista da Liga dos Campeões e explicou os próximos passos do elenco dos Gunners sem o atacante.

"Ele (Gabriel Jesus) passou por uma cirurgia importante que levaria muitos e muitos meses. Então, depois de discutir isso com a equipe médica, quando achamos que ele estaria disponível, descobrimos que seria entre dezembro e janeiro. Tomara que tenhamos errado e ele volte antes. Mas, naquele momento, a condição era bem clara", disse o comandante espanhol, em coletiva de imprensa.

Desde a lesão sofrida durante a Copa do Mundo de 2022, Gabriel Jesus tem convivido com problemas físicos. Nesse período, o atacante acumulou seis novas lesões e já perdeu 62 jogos, segundo dados do Transfermarkt.

Arteta fala sobre o elenco do Arsenal

Apesar dos problemas físicos de Havertz, Gabriel Jesus, Nketiah e Ben White, Arteta afirmou que seguirá com o elenco atual até a próxima janela sem dificuldades.

"Bom, feliz porque no final, durante o verão, durante a pré-temporada, há muitas incógnitas e jogadores que não entendem realmente o seu papel, o seu futuro, e no final, conseguimos realizar o que queríamos. Esse é o elenco que temos aqui listado até janeiro e estamos muito satisfeitos com ele", completou.

O Arsenal foi uma das equipes mais ativas nesta janela de transferências europeias, com oito contratações.

Veja a lista completa de contratações do Arsenal

  • Martín Zubimendi (Real Sociedad)

  • Eberechi Eze (Crystal Palace)

  • Viktor Gyokeres (Sporting)

  • Noni Madueke (Chelsea)

  • Christian Mosquera (Valencia)

  • Christian Norgaard (Brentford)

  • Kepa Arrizabalaga (Chelsea)

  • Piero Hincapié (Bayer Leverkusen)

Próximo compromisso

Na terceira posição do Campeonato Inglês, com seis pontos - três a menos que o líder Liverpool -, o Arsenal volta a campo neste sábado, pela quarta rodada da Premier League.

Os Gunners recebem o Nottingham Forest no Emirates Stadium. A bola rola às 08h30 (de Brasília).

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Polícia investiga participação da torcida do Flamengo em morte de vascaíno

Arteta revela que Gabriel Jesus só deve voltar a jogar pelo Arsenal em dezembro

Destaques, Garro e Gui Negão aparecem em seleção dos jogos de volta das quartas da Copa do Brasil

Bernardinho define os 14 convocados para o Mundial de vôlei masculino

Dana White revela pedido de desculpas de Jon Jones, mas mantém veto a Casa Branca

Bernardinho fecha a lista de 14 atletas da Seleção de vôlei para o Mundial

Destaque e decepção do Botafogo no clássico contra Vasco

Cruzeiro x Atlético-MG: árbitro registra cantos homofóbicos na súmula e pode gerar punição

Em reestreia pelo Atlético-MG, Sampaoli acredita que Galo entrou em "desespero" contra o Cruzeiro

Copa do BR: Flu e Vasco podem gabaritar premiação; veja o que está em jogo

Destaque e decepção do Vasco no clássico contra Botafogo