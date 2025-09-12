Topo

Esporte

Arsenal x Nottingham Forest pelo Inglês: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

12/09/2025 20h00

O Arsenal recebe o Nottingham Forest neste sábado, às 8h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, pela 4ª rodada da Premier League.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalações e histórico de confrontos.

Onde assistir Arsenal x Nottingham Forest ao vivo?

TV fechada: ESPN
Streaming: Disney+

Como chega o Arsenal para o confronto

O time de Mikel Arteta soma seis pontos em três jogos. Venceu Manchester United e Leeds, mas perdeu na última rodada para o Liverpool.

Como chega o Nottingham Forest para o confronto

O Forest vive uma fase de mudanças após a saída de Nuno Espírito Santo. Agora comandado por Ange Postecoglou, o time soma quatro pontos em três rodadas.

Histórico do confronto

Arsenal e Nottingham Forest já se enfrentaram 105 vezes. Os Gunners levam vantagem com 51 vitórias, contra 29 do Forest, e 25 empates.

Prováveis escalações

ARSENAL: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Merino, Odegaard e Rice; Madueke, Gyokeres e Eze
Técnico: Mikel Arteta

NOTTINGHAM FOREST: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Williams; Sangaré, Douglas Luiz e Gibbs-White; Ndoye, Hudson-Odoi e Wood
Técnico: Ange Postecoglou

Arbitragem de Arsenal x Nottingham Forest

Árbitro: Darren England
Assistentes: Scott Ledger e Nick Greenhalgh
Quarto árbitro: Oliver Langford
VAR: Andy Madley

Ficha técnica de Arsenal x Nottingham Forest

Confronto: Arsenal x Nottingham Forest
Competição: Premier League - 4ª rodada
Data e horário: Sábado, 13/09/2025, às 8h30 (de Brasília)
Local: Emirates Stadium - Londres (ING)
Transmissão: ESPN e Disney+

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Angileri recebe propostas, e Corinthians acelera negociações por renovação

Bia Haddad admite que chegou ao SP Open sem confiança e lamenta eliminação

Fluminense x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Fortaleza x Vitória pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Arsenal x Nottingham Forest pelo Inglês: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Juventus x Inter de Milão pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Paysandu x América-MG pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Vila Nova x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Real Sociedad x Real Madrid pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Bayern de Munique x Hamburgo pelo Alemão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Brentford x Chelsea pelo Inglês: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações