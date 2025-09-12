Arsenal x Nottingham Forest pelo Inglês: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
O Arsenal recebe o Nottingham Forest neste sábado, às 8h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, pela 4ª rodada da Premier League.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalações e histórico de confrontos.
Onde assistir Arsenal x Nottingham Forest ao vivo?
TV fechada: ESPN
Streaming: Disney+
Como chega o Arsenal para o confronto
O time de Mikel Arteta soma seis pontos em três jogos. Venceu Manchester United e Leeds, mas perdeu na última rodada para o Liverpool.
Como chega o Nottingham Forest para o confronto
O Forest vive uma fase de mudanças após a saída de Nuno Espírito Santo. Agora comandado por Ange Postecoglou, o time soma quatro pontos em três rodadas.
Histórico do confronto
Arsenal e Nottingham Forest já se enfrentaram 105 vezes. Os Gunners levam vantagem com 51 vitórias, contra 29 do Forest, e 25 empates.
Prováveis escalações
ARSENAL: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Merino, Odegaard e Rice; Madueke, Gyokeres e Eze
Técnico: Mikel Arteta
NOTTINGHAM FOREST: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Williams; Sangaré, Douglas Luiz e Gibbs-White; Ndoye, Hudson-Odoi e Wood
Técnico: Ange Postecoglou
Arbitragem de Arsenal x Nottingham Forest
Árbitro: Darren England
Assistentes: Scott Ledger e Nick Greenhalgh
Quarto árbitro: Oliver Langford
VAR: Andy Madley
Ficha técnica de Arsenal x Nottingham Forest
Confronto: Arsenal x Nottingham Forest
Competição: Premier League - 4ª rodada
Data e horário: Sábado, 13/09/2025, às 8h30 (de Brasília)
Local: Emirates Stadium - Londres (ING)
Transmissão: ESPN e Disney+