Arsenal x Nottingham Forest pelo Inglês: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

O Arsenal recebe o Nottingham Forest neste sábado, às 8h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, pela 4ª rodada da Premier League.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalações e histórico de confrontos.

Onde assistir Arsenal x Nottingham Forest ao vivo?

TV fechada: ESPN

Streaming: Disney+

Como chega o Arsenal para o confronto

O time de Mikel Arteta soma seis pontos em três jogos. Venceu Manchester United e Leeds, mas perdeu na última rodada para o Liverpool.

Como chega o Nottingham Forest para o confronto

O Forest vive uma fase de mudanças após a saída de Nuno Espírito Santo. Agora comandado por Ange Postecoglou, o time soma quatro pontos em três rodadas.

Histórico do confronto

Arsenal e Nottingham Forest já se enfrentaram 105 vezes. Os Gunners levam vantagem com 51 vitórias, contra 29 do Forest, e 25 empates.

Prováveis escalações

ARSENAL: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Merino, Odegaard e Rice; Madueke, Gyokeres e Eze

Técnico: Mikel Arteta

NOTTINGHAM FOREST: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Williams; Sangaré, Douglas Luiz e Gibbs-White; Ndoye, Hudson-Odoi e Wood

Técnico: Ange Postecoglou

Arbitragem de Arsenal x Nottingham Forest

Árbitro: Darren England

Assistentes: Scott Ledger e Nick Greenhalgh

Quarto árbitro: Oliver Langford

VAR: Andy Madley

Ficha técnica de Arsenal x Nottingham Forest

Confronto: Arsenal x Nottingham Forest

Competição: Premier League - 4ª rodada

Data e horário: Sábado, 13/09/2025, às 8h30 (de Brasília)

Local: Emirates Stadium - Londres (ING)

Transmissão: ESPN e Disney+